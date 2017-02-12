Тысячи шотландцев протестовали против политики Трампа

"Тысячи демонстрантов заявили о своем несогласии с Трампом…, чья мать родилась в Шотландии. Толпа собиралась у шотландского парламента, протест был организован движением "Шотландия против Трампа", — отмечает издание Daily Mail.

Смотрите также: Цепкая хватка: странное рукопожатие Трампа и Абэ

Участники акции протеста принесли с собой лозунги с критикой Трампа и выкрикивали оскорбления в адрес американского президента, называя его "дубиной". Митингующие прошли маршем по центральным улицам и собирались закончить акцию у американского консульства, однако полиция не разрешила им пройти к нему.

По словам участников акции, они съехались в Эдинбург из нескольких шотландских городов. В акции приняли участие представители правозащитных организаций, профсоюзов и борцы против расизма.

Видео размещено в интернете на канале Ruptly TV.