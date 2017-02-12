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    Тысячи шотландцев протестовали против политики Трампа

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    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (826)

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    Несколько тысяч человек провели в Эдинбурге в субботу акцию протеста против действий Дональда Трампа на посту президента США. Митингующие прошли маршем по центральным улицам.
    Канал Ruptly TV на Youtube

    "Тысячи демонстрантов заявили о своем несогласии с Трампом…, чья мать родилась в Шотландии. Толпа собиралась у шотландского парламента, протест был организован движением "Шотландия против Трампа", — отмечает издание Daily Mail.

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    Участники акции протеста принесли с собой лозунги с критикой Трампа и выкрикивали оскорбления в адрес американского президента, называя его "дубиной". Митингующие прошли маршем по центральным улицам и собирались закончить акцию у американского консульства, однако полиция не разрешила им пройти к нему.

    По словам участников акции, они съехались в Эдинбург из нескольких шотландских городов. В акции приняли участие представители правозащитных организаций, профсоюзов и борцы против расизма.

    Видео размещено в интернете на канале Ruptly TV.

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