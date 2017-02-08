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    Россия

    Ограничение полномочий Трампа по санкциям РФ затруднит отношения с США

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    Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что ограничение полномочий Трампа по антироссийским санкциям не будет способствовать нормализации отношений между двумя странами.
    Константин Косачев. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Ограничение американским Сенатом полномочий президента Дональда Трампа по снятию санкций против РФ затруднит нормализацию отношений двух стран, на которую рассчитывает Москва, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

    Синдзо Абэ. Архивное фото
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    "Это вызывает глубокое сожаление, можно только надеяться на то, что эта пятерка (авторов — ред.) останется в меньшинстве и не проведет свой законопроект через американский Сенат, потому что еще одна линия красных флажков, которая будет обозначена вокруг действующей администрации во главе с Дональдом Трампом ничего не добавит к тому прискорбному состоянию российско-американских отношений, которое мы наблюдаем, но затруднит их последующую нормализацию, которую мы, разумеется, ожидаем и на которую мы рассчитываем",- заявил Косачев.

    Ранее несколько американских СМИ опубликовали информацию о то, что группа сенаторов США планирует в среду предложить законопроект, ограничивающий возможность администрации президента США Дональда Трампа снять санкции в отношении России в одностороннем порядке.

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