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    Главы дипломатических ведомств США и Канады обсудили Украину и РФ

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    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (676)

    (обновлено: )23401
    Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд сообщила, что на первой встрече с новым американском коллегой Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне обсудила, в частности, рост насилия в Донбассе и Авдеевке.
    Христя Фриланд и Рекс Тиллерсон
    National Post

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что на первой встрече с новым американском коллегой Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне обсудила ситуацию в Украине.

    "Госсекретарь Тиллерсон и я провели некоторое время в разговорах о России и Украине", — сказала министр.

    Авдеевка
    REUTERS Gleb Garanich
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    "Мы обсудили рост насилия в Донбассе и в Авдеевке", — добавил она.

    С конца января ситуация в Донбассе резко обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители из-за обстрелов города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

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    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

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