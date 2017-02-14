Путь в никуда. Куда заведут реформы нищих людей бедной страны?

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

В Евросоюзе считает успехом прогресс украинских реформ, но обеспокоены сопротивлением, которое оказывает "ограниченное количество людей". А некоторые украинские политики предлагают задуматься над тем, кому нужны реформы, стремительно сокращающие население страны.

По пути реформ… куда?

Постмайданная власть уверяет в том, что Украина движется по пути реформ, ведущих "в Европу", то есть, как будто бы — к счастью и благополучию. Но некоторые тенденции свидетельствуют о глубоком неблагополучии в стране. Вот сообщение в ленте новостей: киевляне требуют открыть больше пунктов, где могут согреться и переночевать бездомные.

Сейчас в Киеве холодно, людей без жилья выгоняют даже с вокзала, им приходится ночевать на улице в двадцатиградусный мороз, из-за холода они не могут даже уснуть, говорится в петиции, размещенной на сайте КГГА.

Ничего особенного, по нынешним временам. Общественность этой информации даже и не заметит. Только мы помним время (дореформенное), когда не было бездомных.

Или статистика самоубийств. По данным Института демографии и социальных исследований НАНУ, в Украине частота суицидов среди людей в возрасте 15-29 лет выше, чем в ЕС, в 2,4 раза, в в возрасте 30-44 года в — 2 раза. Среди причин суицидов ученые называют, в частности, и такие, как потеря привычного социального статуса, обнищание…

Страх перед обнищанием многих заставляет покинуть дом — украинцы бегут от реформ куда глаза глядят. Население сокращается, а Украина из страны среднего достатка стремительно скатывается в разряд нищих стран.

Должно бы все быть наоборот, ведь не нищету и заробитчанство обещали украинцам "революционеры" на Майдане? Нет, обещали… реформы.

Президент Петр Порошенко обнародовал план реформ "Стратегия-2020". Целью реформ определено достижение европейских стандартов жизни и достойного места Украины в мире.

Среди ключевых названы были антикоррупционная, судебная и налоговая реформы, реформы правоохранительной системы и системы здравоохранения, децентрализация и реформа госаппарата, дерегулирование и развитие предпринимательства.

Кабинет министров тоже имеет свой проект "Среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года". Одна из главных целей — обеспечение экономического роста за счет увеличения экспорта и инвестиций, налоговой, таможенной и земельной реформ, приватизации.

Звучит все красиво, но экономист Александр Охрименко напомнил: были подобные планы и у кабинета Николая Азарова, и у правительства Арсения Яценюка.

"Это традиция правительств — делать планы", — сказал экономист, добавив, что есть и другая традиция — "никогда потом не отчитываться о выполнении этих планов". Да и с кого спрашивать в 2020 году?

Реформы: кто кому должен

Украинцы требуют "ускорения реформ", но вряд ли понимают, что реформы проводятся вовсе не для того, чтобы люди стали лучше жить. Лучше станет только определенным людям, которых совсем немного: это бенефициары приватизации, собственники государства. Об этом уже много лет напоминает согражданам лидер партии "Сильная Украина" Игорь Беркут.

По его словам, если посмотреть на реформы "с точки зрения собственников государства, людей, которые заработали миллиардные состояния, то все реформы выглядят логично".

Зачем хозяевам жизни "излишки" населения? Они только потребляют ресурсы. Население Украины нужно сократить… до пяти миллионов.

Поэтому любая из реформ, например пенсионная, должна быть и будет направлена на то, чтобы "как можно быстрее сократить количество пенсионеров путем их естественного вымирания", считает Беркут.

Он напомнил, что "по оценке Берлинского института политологии, в Украине построен тоталитарный капитализм латиноамериканского типа", в таком капитализме просто не может быть среднего класса.

Политик отметил: люди должны понять, что теперь "не государство им что-то обязано, а они должны доплачивать за право жизни на этой территории".

Что и происходит: цена пребывания в Украине постоянно растет. Взгляните на цифры в платежках… Повышение тарифов — это и есть реформы.

"Ментальные изменения"

Как оценивают ход украинских реформ в Европе? С присущей европейцам дипломатичностью. Хвалят, но… кажется, все понимают. Так, глава представительства ЕС в Украине Хью Мингарелли считает успехом "прогресс реформ" (за последние два года, по его словам, сделано больше, чем за предыдущие 23 года), но обеспокоен постоянными попытками "оттолкнуть реформы назад", особенно в сфере противодействия коррупции.

Почему так происходит, для европейцев тоже не секрет. Мингарелли отметил, что есть "ограниченное количество людей", привыкших использовать Украину "в качестве банкомата", богатея за счет "всех людей", сообщает "Европейская правда". Отсюда и сопротивление реформам. Словом, нужно учитывать исходное состояние государства, "за одну ночь" всего не исправить — нужно менять ментальность. А это процесс длительный и сложный.

Украинские реформы обсудили и на заседании Совета ЕС по иностранным делам 6 февраля. "Совет рассмотрел ситуацию в Украине. Совет высказал твердую приверженность поддержке украинской повестки реформ через оказание дальнейшей значительной финансовой помощи, а также через Консультативную миссию ЕС (EUAM Ukraine). Министры подчеркнули, что Украина предприняла существенные позитивные шаги во многих областях, в частности, в сфере социально-экономического развития и борьбы с коррупцией. Совет высказался в поддержку полного осуществления этих реформ, а также за дальнейшую работу в таких областях как конституционная реформа, реформ судебной и электоральных систем, госуправления и энергетического сектора", — сообщается на сайте Европейской службы внешних связей.

Министры иностранных дел стран ЕС также высказали озабоченность в связи с недавним обострением ситуации на востоке Украины, особенно в отношении гуманитарной ситуации.

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Сообщается, что главы МИД "обсудили возможное усиление поддержки выполнению Mинских соглашений со стороны ЕС". Напомним, что это тоже имеет прямое отношение к реформам: в соответствии с Минскими договоренностями, Киев должен внести изменения в Конституцию в части децентрализации, предоставив отдельным районам Донбасса особый статус. Может быть, тогда удастся прекратить кровопролитие. Но как раз эту реформу нынешняя украинская власть проводить наотрез отказывается.