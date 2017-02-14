ЕС: Украина была в центре переговоров Могерини и администрации Трампа

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Украинский вопрос был центральным во время переговоров высокого представителя Европейского Союза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини с представителями новой администрации президента США Дональда Трампа, заявил представитель Совета ЕС Иан Борг в Страсбурге на пленарном заседании Европейского парламента, в рамках которого состоялось обсуждение ухудшения ситуации на востоке Украины.

"Она использовала эту возможность, чтобы еще раз огласить общую позицию ЕС, в том числе и относительно санкций. Мы не видим санкции как цель, но как инструмент. Мы продолжаем говорить снова и снова, что, когда минские договоренности будут выполнены, санкции будут сняты. Это также означает, что, как долго договоренности не будут выполнены, санкции будут оставаться на месте", — подчеркнул он.

По словам Борга, также европейская и американская стороны обсудили вопросы по поддержке выполнения минских договоренностей. При этом представитель Совета ЕС отметил, что ЕС к этому готов. Так, Брюссель увеличил финансовую и техническую поддержку Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Мы готовим комплексную программу для территорий, контролируемых правительством вблизи линии соприкосновения. Мы хотим поддержать экономическое развитие, социальное вовлечение и создание рабочих мест. Это будет продолжено программой финансовой помощи на период 2018-2020 годов, чтобы подготовить основу для больших усилий по реконструкции, когда это позволят условия", — отметил он.

Напомним, Могерини посетила Вашингтон на прошлой неделе, где встречалась со своими американскими коллегами.