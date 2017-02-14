Сбит на взлете. Из администрации Трампа ушел советник по нацбезопасности

РИА Новости Украина

Администрации президента США Дональда Трампа исполнилось еще только чуть больше трех недель, но она уже понесла первые серьезные потери: одна из ключевых фигур, советник по национальной безопасности Майкл Флинн во вторник ушел в отставку.

Таким образом, он стал человеком, который меньше всего продержался на этой должности за всю историю Соединенных Штатов. До сих пор "антирекорд" принадлежал Уильяму Джексону, советнику президента США по национальной безопасности при Дуайте Эйзенхауэре – он продержался на посту чуть больше четырех месяцев.

Причиной ухода стал разразившийся в США скандал из-за контактов Флинна с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком после введения администраций экс-президента США Барака Обамы санкций против России в конце декабря. Флинн признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о своих контактах с главой российской дипмиссии. Вместо него исполняющим обязанности советника президента США по национальной безопасности назначен генерал в отставке Кит Келлогг.

Предпосылки для возникновения скандала появились еще в конце декабря – начале января, когда только появились первые подробности серии телефонных контактов Флинна с главой российской дипмиссии в тот день, когда Обама ввел новые санкции против России. Уже тогда, как сообщали американские СМИ, спецслужбы США, приступили к тщательному анализу этих разговоров, чтобы понять, не было ли координации действий между командой Трампа и российскими властями по санкционной тематике. Впрочем, продолжения истории тогда не последовало: Белый дом заверял, что санкции Флинн, когда еще не занимавший государственный пост, с российской стороной не обсуждал, и что Трамп поддерживает своего советника "на 100%". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что хотя Кисляк и общался с Флинном, но информация о содержании этих контактов неверная, пишет РИА Новости.

В горячую фазу скандал перешел в конце прошлой недели, когда версия газеты Washington Post сообщила, что Флинн все-таки обсуждал с Кисляком антироссийские санкции. Ссылаясь на "нынешних и бывших официальных лиц США", издание отмечает, что переговоры "давали Кремлю незаконный сигнал о том, что Москва может ожидать ослабления санкционных мер Обамы". Трамп и его приближенные многочисленные вопросы журналистов на эту тему оставляли без ответа.

Волевой шаг сделал сам Флинн: ранним утром вторника по московскому времени он подал в отставку и признал, что предоставил своему начальству неполную информацию о содержании разговоров с Кисляком. "К сожалению, из-за быстрой смены событий я ненамеренно предоставил избранному вице-президенту (Майку Пенсу — Ред.) и другим неполную информацию относительно моих телефонных разговоров с российским послом. Я искренне извинился перед президентом и вице-президентом, и они приняли мои извинения", — заявил уже экс-советник. Что именно он недосказал, тем не менее, осталось загадкой.

Важно понимать, что в самом факте разговора Флинна, в то время члена администрации еще только избранного президента США, с российским послом ничего криминального нет. Так, агентство Рейтер напомнило, что Генри Киссинджер лично встречался с представителем дипмиссии СССР Борисом Седовым 2 января 1969 года, то есть за 18 дней до официального вступления в должность Ричарда Никсона, который и назначил его своим советником по национальной безопасности.

Но принципиальное отличие, как пишет агентство, заключается в том, что Киссинджер сообщил о своих планах ФБР, в то время как Флинн со спецслужбами и действовавшей тогда администрацией Обамы по этому вопросу не консультировался. Фактически, экс-советник мог нарушить закон Логана, который запрещает американским гражданам несанкционированные контакты от лица страны с представителями иностранных государств. Кроме того, получается, что Флинн не проинформировал собственное начальство о сути разговора с Кисляком должным образом, что сам в конечном счете и признал.