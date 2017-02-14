Озеров: заявление о Крыме призвано "заглушить" недовольство позицией Трампа

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости. Заявление Белого дома по поводу возвращения Россией Крыма может быть связано с желанием администрации "приглушить" недовольство американского истеблишмента президентом Дональдом Трампом из-за его "пророссийской позиции", считает глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Президент США Дональд Трамп ожидает, что РФ займется деэскалацией в Украине и "вернет Крым", заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

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"Думаю, одной из причин такого заявления стала та ситуация, которая сложилась в последнее время вокруг Трампа. Оно было сделано, чтобы снять напряжение, показать, что он не такой пророссийский, как это может показаться, чтобы приглушить то недовольство, которое есть по поводу него в американском истеблишменте", — заявил Озеров.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.