Der Spiegel: тут Трамп требует вернуть Крым Украине

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Ранее жесткий тон в отношении России позволяла себе новая представительница США в ООН, теперь подтверждение пришло от президента, пишет немецкий журнал Der Spiegel. "Президент Трамп ожидает, что российское правительство займется деэскалацией насилия в Украине и вернет Крым", - заявил пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер на брифинге во вторник.

Он подтвердил, что Трамп также хочет "быть в состоянии поладить с Россией, в отличие от предыдущей администрации". "Чтобы мы могли решать многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся, включая "Исламское государство", — отметил пресс-секретарь.

"Вообще Трамп неоднократно высказывался за сближение с Россией. В одном из газетных интервью он говорил о том, что хочет предложить правительству Путина сделку, которая бы предусматривала отмену санкций в обмен на заключение соглашения по ядерному разоружению", — говорится в статье

Теперь, по всей видимости, Трамп "разрушил надежды российской стороны: в России высказывание Трампа вызвало широкий резонанс и большое возмущение в СМИ", говорится в статье.

На минувшей неделе представитель США при ООН Никки Хейли осудила на заседании СБ ООН "агрессивные действия России" на востоке Украины и заверила, что американские санкции останутся в силе, пишет издание. Кроме того, вице-президент США Майк Пенс также выразил обеспокоенность обострением конфликта на востоке Украины в последнюю неделю и сказал, что Вашингтон "наблюдает за происходящим".

В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления Белого дома по Крыму, заявила, что Москва "свои территории не возвращает". "Крым – это территория Российской Федерации", — заявила Захарова. Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, называя это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

У президента США Дональда Трампа пока нет своей позиции по Украине, все документы ему готовит аппарат Госдепартамента — так считает первый замглавы международного комитета российского Совфеда РФ Владимир Джабаров. "У Дональда Трампа пока нет своей позиции по Украине, он только формирует свою команду. Думаю, всю информацию о том, что происходит в Украине, ему готовит аппарат Госдепартамента", — сказал Джабаров во вторник.

Комментируя заявление Спайсера, сенатор отметил, что мы имеем дело с продвижение американских интересов. "Ожидать возврата Крыма, который был присоединен к России абсолютно законно, значит не принять во внимание, растоптать мнение 2 миллионов крымчан. Это исключено", — подчеркнул Джабаров.

К тому же парламентарий полагает, что со временем у Трампа поменяется мнение по украинскому вопросу. Во многом этому может способствовать и личная встреча российского и американского лидеров. "В любом случае, наша позиция не меняется, мы своими территориями и народом не торгуем, диктовать России, что делать с Крымом, никто не может", — сказал Джабаров.

А вот на Банковой слова Спайсера о Крыме назвали "хорошим заявлением". Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко положительно оценил заявление Белого дома о том, что Россия должна вернуть Крым Украине. Об этом он написал в своем Twitter: "Хорошее заявление представителя Белого Дома. Россия должна вернуть Крым Украине".

Между тем сами американцы сейчас практически поровну разделились по вопросу, одобряют ли они деятельность Дональда Трампа на посту президента США, свидетельствует опрос телекомпании Fox News. Так, 48% опрошенных заявили, что одобряют действия Трампа, а 47% — что не одобряют ее. При этом мнения разделились строго по партийной линии: 87% республиканцев одобряют Трампа, а 90% демократов — не одобряют.

Ровно половина опрошенных заявили, что уверены в способности Трампа справляться с кризисами. Почти столько же — 49% — не доверяют способности Трампа принимать решения. Трамп вступил в должность с рекордно низкими за всю историю рейтингами в опросах общественного мнения. Для сравнения, после первого месяца работы президента Барака Обамы в 2009 году его действия поддерживали 60% опрошенных.

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Опрос проводился среди 1,013 тысячи зарегистрированных избирателей во всех штатах США. Его проводили по заказу телеканала компании Anderson Robbins Research и Shaw & Company Research. Опрос прошел 11-13 февраля, статистическая погрешность составляет плюс-минус три процентных пункта.