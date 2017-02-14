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    Белый дом: Трамп понимает, что хорошие отношения с РФ - в интересах США

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    (обновлено: )52
    Представитель Белого дома заявил, что Трамп "хочет понять, как хорошие отношения с Россией могут помочь в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" и с терроризмом в мире".
    Дональд Трамп
    JIM WATSON / AFP

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп понимает важность отношений с Россией для национальных интересов США.

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    "Президент хочет понять, как хорошие отношения с Россией могут помочь в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" и с терроризмом в мире", — сказал он.

    По его словам, глава американской администрации "понимает, что здоровые отношения с Россией отвечают национальным и экономическим интересам США". "Если они сложатся — прекрасно", — сказал он.

    При этом Спайсер отметил, что предыдущая администрация президента Барака Обамы пыталась наладить отношения с РФ, но ей это не удалось.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп ожидает, что РФ займется деэскалацией в Украине и "вернет Крым".

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