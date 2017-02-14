наверх
15.02.201700:16
Курсы валют НБУ
  • EUR28.93+ 0.05
  • USD27.23+ 0.07
Рубрики
Ещё
    Россия

    В Совфеде РФ считают, что у Трампа пока нет своей позиции по Украине

    (обновлено: )3901
    Первый замглавы международного комитета российского Совфеда РФ Владимир Джабаров полагает, что "всю информацию о том, что происходит в Украине, Трампу готовит аппарат Госдепартамента".
    Владимир Джабаров. Архивное фото
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 фев – РИА Новости Укриана. У президента США Дональда Трампа пока нет своей позиции по Украине, все документы ему готовит аппарат Госдепартамента, считает первый замглавы международного комитета российского Совфеда РФ Владимир Джабаров.

    Надежда Савченко
    Украинское фото
    Крым за Донбасс? Савченко предлагает не рвать на себе вышиванки

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп рассчитывает, что Россия займется деэскалацией насилия в Украине и "вернет Крым". При этом, по его словам, президент США хочет поладить с Россией, чтобы решать многие проблемы. Также Спайсер подчеркнул, что нынешняя стратегия США по антироссийским санкциям остается неизменной.

    "У Дональда Трампа пока нет своей позиции по Украине, он только формирует свою команду. Думаю, всю информацию о том, что происходит в Украине, ему готовит аппарат Госдепартамента", — сказал Джабаров РИА Новости во вторник.

    Комментируя заявление Спайсера, сенатор отметил, что мы имеем дело с продвижение американских интересов. "Ожидать возврата Крыма, который был присоединен к России абсолютно законно, значит, не принять во внимание, растоптать мнение 2 миллионов крымчан. Это исключено", — подчеркнул Джабаров.

    Парламентарий полагает, что со временем у Трампа поменяется мнение по украинскому вопросу. Во многом этому может способствовать и личная встреча российского и американского лидеров.

    Читайте также — Tagesanzeiger: Киев, провоцируя Россию, испытывает терпение Трампа

    "В любом случае, наша позиция не меняется, мы своими территориями и народом не торгуем, диктовать России, что делать с Крымом, никто не может", — сказал Джабаров.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Блокада ж/д сообщения с ЛНР и ДНР
    Блокада Донбасса и угроза веерных отключений
    Дональд Трамп
    Президентство Трампа: миграционный указ и заявление по Крыму
    Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы
    Кабинет министров Украины
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх