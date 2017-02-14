В Совфеде РФ считают, что у Трампа пока нет своей позиции по Украине

КИЕВ, 14 фев – РИА Новости Укриана. У президента США Дональда Трампа пока нет своей позиции по Украине, все документы ему готовит аппарат Госдепартамента, считает первый замглавы международного комитета российского Совфеда РФ Владимир Джабаров.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп рассчитывает, что Россия займется деэскалацией насилия в Украине и "вернет Крым". При этом, по его словам, президент США хочет поладить с Россией, чтобы решать многие проблемы. Также Спайсер подчеркнул, что нынешняя стратегия США по антироссийским санкциям остается неизменной.

"У Дональда Трампа пока нет своей позиции по Украине, он только формирует свою команду. Думаю, всю информацию о том, что происходит в Украине, ему готовит аппарат Госдепартамента", — сказал Джабаров РИА Новости во вторник.

Комментируя заявление Спайсера, сенатор отметил, что мы имеем дело с продвижение американских интересов. "Ожидать возврата Крыма, который был присоединен к России абсолютно законно, значит, не принять во внимание, растоптать мнение 2 миллионов крымчан. Это исключено", — подчеркнул Джабаров.

Парламентарий полагает, что со временем у Трампа поменяется мнение по украинскому вопросу. Во многом этому может способствовать и личная встреча российского и американского лидеров.

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"В любом случае, наша позиция не меняется, мы своими территориями и народом не торгуем, диктовать России, что делать с Крымом, никто не может", — сказал Джабаров.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.