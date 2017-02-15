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    Трамп распорядился предоставить помощь Калифорнии в связи с ЧП на плотине

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    Власти штата понизили уровень опасности из-за разрушения плотины Oroville до "предупреждения о возможной эвакуации" и разрешили ранее эвакуированным гражданам вернуться домой.
    Разрушение плотины в Калифорнии
    Josh Edelson / AFP

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп предоставил федеральную помощь Калифорнии в связи с чрезвычайным происшествием на плотине, сообщил Белый дом.

    Новые кадры с места ЧП на плотине в США. Видео
    VOA News/Youtube
    Новые кадры с места ЧП на самой высокой плотине в США

    Трамп распорядился, чтобы федеральное управление по чрезвычайным ситуациям (FEMA) и министерство внутренней безопасности координировали помощь штату. Ранее к ликвидации последствий ЧП подключился Пентагон.

    Смотрите также — ЧП на плотине в Калифорнии: объявлена масштабная эвакуация

    Власти штата Калифорния ранее понизили уровень опасности из-за разрушения плотины Oroville до "предупреждения о возможной эвакуации" и разрешили почти 200 тысячам эвакуированных вернуться домой. 

    Немедленная эвакуация была объявлена в воскресенье (ночь на понедельник по Киеву) из-за разрушения самой высокой в США плотины в городе Оровилл. Сильные дожди привели к эрозии основного, а затем вспомогательного водосброса. Почти 190 тысяч жителей трех округов северной Калифорнии были эвакуированы из опасения, что водосброс не справится с напором.

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