Трамп распорядился предоставить помощь Калифорнии в связи с ЧП на плотине

Josh Edelson / AFP

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп предоставил федеральную помощь Калифорнии в связи с чрезвычайным происшествием на плотине, сообщил Белый дом.

Трамп распорядился, чтобы федеральное управление по чрезвычайным ситуациям (FEMA) и министерство внутренней безопасности координировали помощь штату. Ранее к ликвидации последствий ЧП подключился Пентагон.

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Власти штата Калифорния ранее понизили уровень опасности из-за разрушения плотины Oroville до "предупреждения о возможной эвакуации" и разрешили почти 200 тысячам эвакуированных вернуться домой.

Немедленная эвакуация была объявлена в воскресенье (ночь на понедельник по Киеву) из-за разрушения самой высокой в США плотины в городе Оровилл. Сильные дожди привели к эрозии основного, а затем вспомогательного водосброса. Почти 190 тысяч жителей трех округов северной Калифорнии были эвакуированы из опасения, что водосброс не справится с напором.