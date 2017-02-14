Новые кадры с места ЧП на самой высокой плотине в США

Власти также начали предпринимать действия по снижению уровня воды в озере Оровилл.

Сильные дожди привели к эрозии основного, а затем вспомогательного водосброса. Шериф округа заявил, что разрушение аварийного водосброса может привести к "неконтролируемому сбросу воды из озера Оровилл". Во избежание аварии сброс воды был усилен до 100 тысяч кубических футов (2,8 тысячи кубометров) в минуту.

Объем воды в озере оценивается более чем в 4,3 миллиарда кубометров.

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Полиция калифорнийского Оровилла, где проводится эвакуация из-за разрушения самой высокой в США плотины, отрицает случаи мародерства в городе, о чем сообщают СМИ.