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    Новые кадры с места ЧП на самой высокой плотине в США

    (обновлено: )62730
    Власти Калифорнии сообщили об эвакуации по меньшей мере 130 тысяч человек. Эвакуация распространяется на города и населенные пункты Лайв Ок, Мэрисвилл, Уитленд, Пламас Лейк, Оливхерст, Гридли, Оровилл, Юба-сити.
    VOA News/Youtube

    Власти также начали предпринимать действия по снижению уровня воды в озере Оровилл.

    Сильные дожди привели к эрозии основного, а затем вспомогательного водосброса. Шериф округа заявил, что разрушение аварийного водосброса может привести к "неконтролируемому сбросу воды из озера Оровилл". Во избежание аварии сброс воды был усилен до 100 тысяч кубических футов (2,8 тысячи кубометров) в минуту.

    Объем воды в озере оценивается более чем в 4,3 миллиарда кубометров.

    Смотрите также: Разрушенная дамба Калифорнии

    Полиция калифорнийского Оровилла, где проводится эвакуация из-за разрушения самой высокой в США плотины, отрицает случаи мародерства в городе, о чем сообщают СМИ.

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