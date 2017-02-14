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    Разрушение плотины в США: вид на дамбу и кадры из эвакуационного приюта

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    Почти 190 тысяч человек эвакуированы в Калифорнии из-за разрушения плотины возле Оровилла. Часть местных жителей разместили в эвакуационном приюте Красного Креста в городе Чико.
    (0:57 / 6.71Mb / просмотров видео: 28868)
    РИА Новости

    Немедленная эвакуация была объявлена из-за разрушения самой высокой в США плотины в городе Оровилл. Сильные дожди привели к эрозии основного, а затем вспомогательного водосброса.

    Защитники окружающей среды в США 12 лет назад предупреждали власти о возможном разрушении самой высокой в стране плотины, однако их проигнорировали, сообщает телеканал NBC.

    Разрушение плотины в Калифорнии
    Josh Edelson / AFP
    Разрушенная дамба Калифорнии

    "Мы убеждали их, что необходимо обнести водослив плотины бетоном, аргументируя это тем, что отсутствие надлежащего водостока … приведет к катастрофическим наводнениям", — цитирует телеканал слова главы одной из организаций, выступающих за защиту окружающей среды, Рона Сторка.

    По словам Сторка, высказывались опасения, что проливные дожди и резкое повышение уровня воды могли перегрузить основной и дополнительный водосток плотины и затопить районы Оровилла, расположенные вниз по течению.

    Как сообщается, правозащитник также отметил, что в октябре прошлого года его организация "Friends of the River" (друзья реки – ред.) наряду с несколькими другими "зелеными" активистами направили петицию в Федеральную комиссию по регулированию в области энергетики, в которой отмечалось, что построенная в 1968 году плотина не отвечает современным стандартам. Однако, по словам Стока, она была отклонена из-за финансовой стороны вопроса.

    Ранее шериф округа заявил, что разрушение аварийного водосброса может привести к "неконтролируемому сбросу воды из озера Оровилл". Во избежание аварии сброс воды был усилен до 100 тысяч кубических футов (2,8 тысячи кубометров) в минуту. Власти также начали предпринимать действия по снижению уровня воды в озере Оровилл.

    Объем воды в озере оценивается более чем в 4,3 миллиарда кубометров.

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