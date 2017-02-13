Более 20 тыс военных приведены в готовность из-за разрушения плотины в США

California Department of Water Resources/William Croyle/Handout via REUTERS

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Более 20 тысяч военных национальной гвардии американского штата Калифорния приведены в полную готовность в связи с разрушением самой высокой в США плотины, пишет газета Los Angeles Times.

Ранее губернатор штата Калифорния Джерри Браун отдал распоряжение о введении чрезвычайного положения.

Начальник административно-строевого управления сухопутных войск Дэвид Болдуин во время пресс-конференции, проходившей в ночь на понедельник, заявил, что 23 тысячи солдат и рядовых ВВС "готовы действовать, если потребуется".

Власти Калифорнии сообщили об эвакуации почти 190 тысяч человек. Эвакуация распространяется на города и населенные пункты Лайв Ок, Мэрисвилл, Уитленд, Пламас Лейк, Оливхерст, Гридли, Оровилл, Юба-сити. Власти также начали предпринимать действия по снижению уровня воды в озере Оровилл.

Немедленная эвакуация была объявлена из-за разрушения самой высокой в США плотины в городе Оровилл. Сильные дожди привели к эрозии основного, а затем вспомогательного водосброса. Шериф округа заявил, что разрушение аварийного водосброса может привести к "неконтролируемому сбросу воды из озера Оровилл". Во избежание аварии сброс воды был усилен до 100 тысяч кубических футов (2,8 тысячи кубометров) в минуту. Власти также начали предпринимать действия по снижению уровня воды в озере Оровилл.

Объем воды в озере оценивается более чем в 4,3 миллиарда кубометров.