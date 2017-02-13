ЧП на плотине в Калифорнии: объявлена масштабная эвакуация

Как заявил шериф округа Бьютт Кори Хони в комментарии Ассошиэйтед Пресс, рекомендации по эвакуации для 188 тысяч человек сохранятся до получения более полной информации о состоянии плотины после инцидента.

Немедленная эвакуация была объявлена несколькими часами ранее из-за разрушения самой высокой в США плотины в городе Оровилл. Сильные дожди привели к эрозии основного, а затем вспомогательного водосброса. Шериф округа заявил, что разрушение аварийного водосброса может привести к "неконтролируемому сбросу воды из озера Оровилл". Во избежание аварии сброс воды был усилен до 100 тысяч кубических футов (2,8 тысячи кубометров) в минуту. Власти также начали предпринимать действия по снижению уровня воды в озере Оровилл.

​Объем воды в озере оценивается более чем в 4,3 миллиарда кубометров.