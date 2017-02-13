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13.02.201710:22
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    ЧП на плотине в Калифорнии: объявлена масштабная эвакуация

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    Власти Калифорнии рекомендовали эвакуировать 188 тысяч человек из-за разрушения в результате дождей самой высокой в США плотины, сообщают СМИ со ссылкой на местного шерифа.
    abcnews.go.com

    Как заявил шериф округа Бьютт Кори Хони в комментарии Ассошиэйтед Пресс, рекомендации по эвакуации для 188 тысяч человек сохранятся до получения более полной информации о состоянии плотины после инцидента.

    Немедленная эвакуация была объявлена несколькими часами ранее из-за разрушения самой высокой в США плотины в городе Оровилл. Сильные дожди привели к эрозии основного, а затем вспомогательного водосброса. Шериф округа заявил, что разрушение аварийного водосброса может привести к "неконтролируемому сбросу воды из озера Оровилл". Во избежание аварии сброс воды был усилен до 100 тысяч кубических футов (2,8 тысячи кубометров) в минуту. Власти также начали предпринимать действия по снижению уровня воды в озере Оровилл.

    ​Объем воды в озере оценивается более чем в 4,3 миллиарда кубометров.

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