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    Пентагон окажет помощь в ликвидации последствий разрушения плотины

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    По словам официального представителя ведомства Джеффа Дэвиса, речь идет о доставке помощи самолетами, проведении аэрофотосъемки, доставке воды и предоставлении убежищ тем, кто пострадал.
    ЧП на плотине в Калифорнии
    REUTERS

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Пентагон готов оказать властям штата Калифорния помощь в ликвидации последствий разрушения самой высокой в США плотины в районе города Оровилл, сообщил в понедельник официальный представитель ведомства Джефф Дэвис.

    ЧП на плотине в Калифорнии
    California Department of Water Resources/William Croyle/Handout via REUTERS
    Разрушение самой высокой плотины в США

    Смотрите также: ЧП на плотине в Калифорнии: объявлена масштабная эвакуация

    "Весь состав Национальной гвардии приведен в готовность. Это порядка 23 тысяч человек", — сказал он журналистам.

    Как отметил Дэвис, "мы готовы оказать помощь в случае необходимости". Он отметил, что речь, в частности, идет о доставке помощи самолетами, проведении аэрофотосъемки, доставке воды и предоставлении убежищ тем, кто пострадал.

    Немедленная эвакуация была объявлена из-за разрушения самой высокой в США плотины в городе Оровилл. Сильные дожди привели к эрозии основного, а затем вспомогательного водосброса. Шериф округа заявил, что разрушение аварийного водосброса может привести к "неконтролируемому сбросу воды из озера Оровилл". Во избежание аварии сброс воды был усилен до 100 тысяч кубических футов (2,8 тысячи кубометров) в минуту. Власти также начали предпринимать действия по снижению уровня воды в озере Оровилл.

    Объем воды в озере оценивается более чем в 4,3 миллиарда кубометров.

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