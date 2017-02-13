Пентагон окажет помощь в ликвидации последствий разрушения плотины

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Пентагон готов оказать властям штата Калифорния помощь в ликвидации последствий разрушения самой высокой в США плотины в районе города Оровилл, сообщил в понедельник официальный представитель ведомства Джефф Дэвис.

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"Весь состав Национальной гвардии приведен в готовность. Это порядка 23 тысяч человек", — сказал он журналистам.

Как отметил Дэвис, "мы готовы оказать помощь в случае необходимости". Он отметил, что речь, в частности, идет о доставке помощи самолетами, проведении аэрофотосъемки, доставке воды и предоставлении убежищ тем, кто пострадал.

Немедленная эвакуация была объявлена из-за разрушения самой высокой в США плотины в городе Оровилл. Сильные дожди привели к эрозии основного, а затем вспомогательного водосброса. Шериф округа заявил, что разрушение аварийного водосброса может привести к "неконтролируемому сбросу воды из озера Оровилл". Во избежание аварии сброс воды был усилен до 100 тысяч кубических футов (2,8 тысячи кубометров) в минуту. Власти также начали предпринимать действия по снижению уровня воды в озере Оровилл.

Объем воды в озере оценивается более чем в 4,3 миллиарда кубометров.