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    Фотоленты

    Разрушенная дамба Калифорнии

    (обновлено: )71411
    Разрушение плотины в Калифорнии
    Разрушение плотины в Калифорнии
    Разрушение плотины в Калифорнии
    Разрушение плотины в Калифорнии
    Разрушение плотины в Калифорнии
    Разрушение плотины в Калифорнии
    Разрушение плотины в Калифорнии
    Разрушение плотины в Калифорнии
    Разрушение плотины в Калифорнии
    Разрушение плотины в Калифорнии
    Разрушение плотины в Калифорнии
    Josh Edelson / AFP
    Разрушение плотины в Калифорнии
    Разрушение плотины в Калифорнии
    Josh Edelson / AFP
    Разрушение плотины в Калифорнии
    Разрушение плотины в Калифорнии
    Josh Edelson / AFP
    Разрушение плотины в Калифорнии
    Разрушение плотины в Калифорнии
    Josh Edelson / AFP
    Разрушение плотины в Калифорнии
    Разрушение плотины в Калифорнии
    Josh Edelson / AFP
    Разрушение плотины в Калифорнии
    Разрушение плотины в Калифорнии
    Josh Edelson / AFP
    Разрушение плотины в Калифорнии
    Разрушение плотины в Калифорнии
    Josh Edelson / AFP
    Разрушение плотины в Калифорнии
    Разрушение плотины в Калифорнии
    Josh Edelson / AFP
    Разрушение плотины в Калифорнии
    Разрушение плотины в Калифорнии
    Josh Edelson / AFP

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    Власти Калифорнии сообщили об эвакуации по меньшей мере 130 тысяч человек. Эвакуация распространяется на города и населенные пункты Лайв Ок, Мэрисвилл, Уитленд, Пламас Лейк, Оливхерст, Гридли, Оровилл, Юба-сити. Власти также начали предпринимать действия по снижению уровня воды в озере Оровилл.

    По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, на выездах из городов и населенных пунктов образовались сильные пробки.

    Смотрите также: Разрушение плотины в Калифорнии. Онлайн-трансляция

    Немедленная эвакуация была объявлена несколькими часами ранее из-за разрушения самой высокой в США плотины в городе Оровилл. Сильные дожди привели к эрозии основного, а затем вспомогательного водосброса. Шериф округа заявил, что разрушение аварийного водосброса может привести к "неконтролируемому сбросу воды из озера Оровилл". Во избежание аварии сброс воды был усилен до 100 тысяч кубических футов (2,8 тысячи кубометров) в минуту.

    Объем воды в озере оценивается более чем в 4,3 миллиарда кубометров.

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