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    Разрушение плотины в Калифорнии: эвакуированным разрешили вернуться домой

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    Местные власти предупреждают, что жителям нужно быть готовыми к возможному повышению уровня угрозы, "поскольку обстоятельства могут быстро измениться".
    Разрушение плотины в Калифорнии
    Josh Edelson / AFP

    КИЕВ, 15 фев – РИА Новости Украина. Власти штата Калифорния понизили уровень опасности из-за разрушения плотины Oroville до "предупреждения о возможной эвакуации", сообщает офис шерифа округа Бьютт.

    Новые кадры с места ЧП на плотине в США. Видео
    VOA News/Youtube
    Новые кадры с места ЧП на самой высокой плотине в США

    Немедленная эвакуация была объявлена в воскресенье (ночь на понедельник по Киеву) из-за разрушения самой высокой в США плотины в городе Оровилл. Сильные дожди привели к эрозии основного, а затем вспомогательного водосброса. Почти 190 тысяч жителей трех округов северной Калифорнии были эвакуированы из опасения, что водосброс не справится с напором.

    Смотрите также — ЧП на плотине в Калифорнии: объявлена масштабная эвакуация

    "Уровень угрозы был снижен до предупреждения о возможной эвакуации. Любой житель, перемещенный в результате эвакуации, может возвратиться домой с 13.00 (23.00 по Киеву)", — говорится в сообщении.

    При этом офис шерифа уточнил, что жителям нужно быть готовыми к возможному повышению уровня угрозы, "поскольку обстоятельства могут быстро измениться". Сообщается, что работа инженеров на месте внушает уверенность, что разрушение удалось остановить, а ожидавшийся шторм оказался менее сильным – "с меньшим количеством осадков".

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