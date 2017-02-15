Отдай Крым, я все прощу. Соцсети обсудили заяву Трампа

joe raedle / POOL / AFP

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Американский президент Дональд Трамп ожидает, что Россия будет активно участвовать в деэскалации ситуации в Украине и вернет Крым. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Столь неожиданное заявление наделало немало шума и в России, и в Украине. В Администрации президента Порошенко слова американского президента назвали "хорошими". В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва "свои территории не возвращает".

В украинском сегменте соцсетей эта тема очень быстро стала одной из топовых, собрав немало различных комментариев: "Трамп наконец-то сформулировал некую компромиссную позицию по Украине. С четким разделением вопросов Крыма и Донбасса". Однако есть и такие, кто напоминает: "Уважаемые, Трамп пока ничего конкретного по Украине лично не заявлял".

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook