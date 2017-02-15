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    Аналитика и комментарии

    Отдай Крым, я все прощу. Соцсети обсудили заяву Трампа

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    Президентство Трампа: миграционный указ и заявление по Крыму (845)

    (обновлено: )89916
    Дональд Трамп ждет, что Россия вернет Крым Украине. Такое заявление… нет, не самого президента — всего лишь пресс-секретаря Белого дома стало причиной изрядной шумихи в СМИ и соцсетях. Что же думают по этому поводу сами украинцы?
    Дональд Трамп
    joe raedle / POOL / AFP

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Американский президент Дональд Трамп ожидает, что Россия будет активно участвовать в деэскалации ситуации в Украине и вернет Крым. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Столь неожиданное заявление наделало немало шума и в России, и в Украине. В Администрации президента Порошенко слова американского президента назвали "хорошими". В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва "свои территории не возвращает".

    В украинском сегменте соцсетей эта тема очень быстро стала одной из топовых, собрав немало различных комментариев: "Трамп наконец-то сформулировал некую компромиссную позицию по Украине. С четким разделением вопросов Крыма и Донбасса". Однако есть и такие, кто напоминает: "Уважаемые, Трамп пока ничего конкретного по Украине лично не заявлял". 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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