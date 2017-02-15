Погребинский о том, что стоит за заявлением Трампа по Крыму

РИА Новости Украина

Президент США Дональд Трамп ожидает, что РФ займется деэскалацией в Украине и "вернет Крым", заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Президент Трамп ясно дал понять, что он ожидает, что российское правительство займется деэскалацией насилия в Украине и вернет Крым", — сказал Спайсер на брифинге.

Он подтвердил, что Трамп также хочет "быть в состоянии поладить с Россией, в отличие от предыдущей администрации".

Ранее Трамп фактически не говорил о вопросе Крыма.

Слова американского президента РИА Новости Украина прокомментировал политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

"Это отражение сегодняшней неопределенной позиции администрации Трампа. С одной стороны, они говорят, что надо искать способ поладить с Россией и Путиным, а с другой, мы слышим от пресс-секретаря (Белого дома), что Трамп ожидает возврата Крыма Украине", – отметил эксперт.

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Он считает, что пока рано "делать далекоидущие выводы об американской позиции по поводу кризиса на Юго-Востоке Украины – она еще не сформирована, и любые высказывания на этот счет могут восприниматься как планка: "вот начиная с такой планки, мы будем вести разговор".

"А дальше, если есть политическая воля – а она как будто бы есть у Трампа, чтобы поладить, – то тогда будут искать компромисс, и будут говорить так: "Ну ладно, не будем мы про Крым, давай решать про минские соглашения". Или еще что-то. То есть это завышенная планка. Я думаю, что людям в окружении Трампа абсолютно понятно, что Крым обсуждать Россия не будет. Но задать такую планку для опытного специалиста по ведению переговоров – вполне логично", – заявил политолог.

Погребинский также сообщил, что заявление пресс-секретаря Белого дома прозвучало на фоне "атаки американского истеблишмента – как демократического, так и республиканского – на Трампа, чтобы не допустить реализации его планов найти компромисс с учетом интересов России".

"Он ведь так декларировал свой принципиальный подход, что у каждой страны могут быть свои национальные интересы, у нас свои, мы будем уважать национальные интересы… Поэтому это (реакция на) давление со стороны истеблишмента. В частности, успокаивая истеблишмент, пресс-секретарь (Белого дома) говорит: мы ждем того, ну вот вы там успокойтесь. Но я думаю, что они все равно не успокоятся и это давление будет продолжаться", – спрогнозировал эксперт.