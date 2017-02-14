Гройсман назвал фейком информацию о закупке угля по формуле "Роттердам+"

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал фейком попытки навязать украинцам мысль о том, что Украина закупает уголь по так называемой формуле "Роттердам+", что затем отражается на цене электроэнергии, вырабатываемой из этого угля. Об этом он сказал в ходе заседания правительства, представляя итоги работы Кабмина в 2016 году.

"Я слышал то, что в тарифе "Роттердам" заложен "Роттердам+". Но это же не так. На "Роттердаме" уголь стоит около 3000 грн, а в тарифе он заложен на уровне 1730 грн. Не так ли? Поэтому 3000 грн — это фейк. В Роттердаме покупать уголь сейчас невозможно только потому, что он вдвое дороже, чем заложено в цену электроэнергии", — приводит слова главы правительства УНИАН.

Ранее глава Комитета энергетической независимости Украины Иван Надеин сообщил, что повышение тарифов на электроэнергию связано с введением формулы "Роттердам+" — когда на основной источник генерации — тепловой и электрической — подняли тариф с 85 копеек до 1 грн 20 копеек. По словам эксперта, также эта формула должна позволить Украине избежать проблем с веерными отключениями.

Читайте также: Уголь уходит, блокада продолжается. Когда веерные отключения?

Гройсман ранее потребовал от правительства решить проблему торговой блокады в Донбассе. По словам премьера, треть электроэнергии производится на ТЕС и на ТЕЦ, которые работают на угле и обеспечивают светом и теплом жилой фонд. При этом переход на газ приведет к росту цен на коммунальные услуги, которые уже сейчас весьма высокие, отметил премьер.

Глава Минэнерго Игорь Насалик заявлял, что в случае полной блокады поставок антрацитового угля из Донбасса Украине придется прибегнуть к веерным отключениям электроэнергии.