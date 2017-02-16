"Нафтогаз" не правомочен устанавливать новые тарифы для населения - Землянский

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Тарифы на газ для населения Украины могут вырасти с 1 апреля на 40% в случае выполнения требования МВФ об отмене госрегулирования цен, считает коммерческий директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

По его мнению, если госрегулирование по согласованию с МВФ продолжится, то тогда повышение цен, возможно, удастся отложить до октября. К этому времени "Нафтогаз" рассчитывает, что Стокгольмский арбитраж удовлетворит исковые требования к "Газпрому", и компания будет импортировать газ по цене "хаб минус", что позволит снизить вдвое оптовую цену для нужд населения.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что роста цен на газ для населения не будет. Глава правительства посоветовал тем, кто заявляет о возможном росте цен на газ для населения на 40% с апреля, "ответственно работать" или "писать заявление на увольнение".

У правительства есть все рычаги, чтобы не повышать тариф на газ для населения или пересмотреть его в сторону уменьшения, считает директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.

"Нафтогаз" не правомочен что-либо требовать или заявлять по вопросам тарифообразования, поскольку это сфера компетенции НКРЭКУ или, как в случае с населением, — Кабинет министров. НАК может подать свое видение ситуации, объяснить, что он считает целесообразным, но не более того. Не может НАК напрямую влиять на тарифообразование", — заявил Землянский.

Эксперт также напомнил, что НАК может устанавливать тарифы на газ для промышленных потребителей.

"Нафтогаз" выставляет ориентир по цене, от которого отталкиваются трейдеры, которые на нем работают. Это — не регулируемая часть рынка, где НАК сам себе хозяин", — добавил он.

"Исходя из смысла заявления Гройсмана дальше должны последовать выводы, в том числе и кадровые. Но для меня более актуальным продление действия постановления, а желательно — его корректировка тарифной части, раз их устанавливает Кабмин. Они абсолютно правомочны сейчас откорректировать тарифы. Если они ссылаются на меморандум с МВФ — тогда надо делать выбор", — сказал аналитик.

"Что в правительстве могут сделать? Зафиксировать существующую ситуацию, хотя, по хорошему, нужно корректировать тарифы. "Нафтогазу" вполне по силам отапливать население по более низким тарифам", — заявил Землянский.

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В Украине с 2014 года в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом происходило неоднократное повышение цены на газ для населения, в связи с чем росли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость 1 тысячи кубометров "голубого топлива" для населения с 725 гривен в 2013 году выросла до 6,879 тысячи гривен в 2016 году, или в 9,5 раза.