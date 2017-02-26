Спецкор: из-за блокады Донбасса Краматорская ТЭС повысит тарифы вчетверо

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Уже более месяца продолжается блокада Донбасса. Ее инициаторы — люди, которые называют себя ветеранами АТО.

По факту блокирования дороги в Луганской области прокуратура открыла уголовное производство. Несмотря на это и на введение чрезвычайной ситуации в энергетике, на заявления чиновников о вреде для государства от блокады, она все равно продолжается.

Последние новости о блокаде с места событий сообщил специальный корреспондент Голоса Столицы в Донецкой области Тимофей Львутин.

Появилась информация, что возможно расширение блокады Донбасса. Действительно ли это произошло?

— Около 10 часов утра я разговаривал с двумя народными депутатами на блокаде в Бахмуте — это Егор Соболев, а также Владимир Парасюк. Оба заявили мне в один голос о том, что они собираются и уезжают куда-то на север области Донецкой, будут открывать четвертый редут. Конкретно где он находится и каким будет, насколько масштабным и большим, они не сказали. Насколько я знаю, уже этот пункт стоит.

Сколько человек участвует в блокаде?

— Трудно посчитать людей. Во-первых, у них уже образовался в Бахмуте своеобразный штаб специальный, раз в неделю или раз в две происходит ротация, они меняются полностью. Человек 30-35 находится непосредственно на бахмутской блокаде. Но я бы не сказал, что только эти люди принимают участие в блокаде. Каждый день на протяжении многих часов приезжают бизнесмены малого, среднего бизнеса, какие-то волонтеры, какие-то активисты, народные депутаты Украины, привозят этим ребятам различное продовольствие, различную гуманитарную помощь для того, чтобы эту блокаду поддерживать. Приезжают порядка 50, а то и больше, человек, привозят своеобразную помощь. Каждый делает это лично, как хочет.

Какие условия выдвигают активисты?

— Первое требование – чтобы правительство наконец-то что-то сделало с ребятами, которые находятся в плену. И второе условие — прекратить торговлю с неподконтрольными территориями. По словам народных депутатов, именно украинское правительство таким образом спонсирует непосредственно так называемые ДНР и ЛНР, когда покупает у них уголь.

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Готовы ли они к силовому сценарию разгона блокады?

— Они готовы к любому столкновению с полицией или любым правоохранительным органом в любое время дня и ночи. Но они выражают огромную благодарность именно народным депутатам, потому что считают, что благодаря именно тому, что дежурят там нардепы и днем, и ночью, прикрывают их спины, чтобы никто не приехал и их не разогнал. Они считают, что блокаду надо продолжать и стоять до конца.

Есть мнение, что эта блокада мешает украинской экономике развиваться. Что об этом говорят активисты?

— Я был на прошлой неделе у руководства Славянской ТЭС, выслушал их точку зрения, Краматорской ТЭС, их тоже послушал. Да, позиция такова, что они не могут работать и развиваться, и давать не только электричество, но и тепло населенным пунктам без антрацитного угля. На Краматорской ТЭС уже из трех котлов работает два на ресурсе природного газа, и, соответственно, повышается тариф на отопление, на электроэнергию. В четыре раза они планируют повышать тариф – это как минимум. То есть действительно это бьет по их экономике. Руководство Славянской ТЭС заявляет о том, что нам нечем платить людям зарплаты, потому что мы не можем нормально работать без угля. Парасюк заявил, что эту блокаду, во-первых, надо было начинать раньше, чтобы отрезали электричество, газ и воду, оставили только бы пути перевоза гуманитарной помощи мирному населению. Тогда, по его мнению, в течение буквально двух недель так называемые ДНР и ЛНР сами бы попросились бы назад в Украину без каких-либо вопросов и проблем, и война могла бы закончиться. Руководство завода "Азовсталь" говорит о том, что они еле-еле сводят концы с концами для производства металлургии в Мариуполе, а вот у блокадников другая позиция.

Какая в целом ситуация в области?

— Насколько я знаю, Авдеевка вновь под огнем находится. Оборвали вновь в результате обстрелов линии передач, часть Авдеевки вновь находится без электроэнергии. Прошлая неделя была очень тяжелой для Донецкой области и для Авдеевки, при обстреле погибли и мирные жители, и сейчас ситуация не менее напряженная.

Какая ситуация на КПП?

— По последней информации, каких-то сверхочередей нет.

Напомним, политический эксперт Михаил Павлив в эфире "ГС" высказал сомнение, что блокада Донбасса скажется на эффективности борьбы с контрабандой товаров из неподконтрольных Украине районов Донбасса.

Власть должна принять радикальные меры для того, чтобы возобновить товарное и пассажирское сообщение с Донбассом, считает политический эксперт Сергей Быков.

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