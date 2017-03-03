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    Галайда: тарифы на тепло и газ вырастут на 40% к октябрю 2017 года

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    Подорожавшая весна: рост цен и тарифов (447)

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    В течение месяца украинцы могут столкнуться с тем, что правительство в очередной раз поменяет цену на газ, что приведет к подорожанию отопления и горячей воды, считает аналитик общественной организации "Публичный аудит" Тарас Галайда.
    Канал на Youtube РИА Новости Украина

    Национальная госкомиссия по регулированию рынка электроэнергии (НКРЭКУ) приняла постановление о поэтапном повышении тарифов на электроэнергию еще в конце февраля 2015 года. С 1 марта тарифы выросли в среднем на четверть по сравнению с действующими тарифами с 1 сентября 2016 года.

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    Мартовское повышение тарифов на электроэнергию, вероятно, будет не последним. Анонсированные планы перейти на импортный уголь увеличивают нынешний "Роттердам +" в размере 1700 грн за тонну до 2800 грн. Кроме того, украинцам придется оплатить и запуск газо-мазутных блоков ТЭС в виде закупок дополнительных объемов газа. 

    Видео обнародовано на канале в Youtube РИА Новости Украина 

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