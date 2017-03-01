наверх
01.03.201715:29
Курсы валют НБУ
  • EUR28.79+ 0.14
  • USD27.16+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Экономика

    В долларовом эквиваленте реальная зарплата сократилась в два раза – эксперт

    Тема:

    Подорожавшая весна: рост цен и тарифов (442)

    (обновлено: )4
    В эфире радиостанции Голос Столиц экономист Виктор Скаршевский заявил, что зарплата украинцев уменьшилась с 410 долларов в январе 2014 года, до 220 долларов в январе нынешнего года.
    Виктор Скаршевский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Реальная заработная плата в Украине в январе сократилась на 8%, если сравнивать с декабрем 16-го. Однако по сравнению с январем прошлого года она выросла на 21% и теперь составляет шесть тысяч восемь гривен. Больше всего платят в авиационной, финансовой и страховой сферах. Маленькие зарплаты в почтовой и курьерской сферах.

    Гривны
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Украина сегодня: повышение "минималки" - нищета и сверхприбыли

    О сокращении зарплаты в Украине высказался экономист Виктор Скаршевский в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "Тут надо сравнивать не только с прошлым годом, а с 2014 годом, потому что знаем, что происходил очень большой рост цен. Так если смотреть уже в реальных показателях, с учетом двукратного роста цен с января 2014 по январь 2017, то зарплата не увеличилась средняя, а уменьшилась на 6%. А если считать в долларовом эквиваленте, то реальная зарплата сократилась в два раза. С 410 долларов в январе 2014 года до 220 долларов в январе нынешнего года", — отметил экономист.

    Ранее премьер Владимир Гройсман поручил Министерству социальной политики провести мониторинг ситуации с повышением минимальных зарплат в стране.

    Ссылки по теме:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Юрий Касьянов
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Подорожавшая весна: рост цен и тарифов
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    Украина - ЕС: безвиз и ассоциация
    Надежда Савченко
    Савченко и Рубан в ДНР: последствия