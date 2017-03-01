В долларовом эквиваленте реальная зарплата сократилась в два раза – эксперт

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Реальная заработная плата в Украине в январе сократилась на 8%, если сравнивать с декабрем 16-го. Однако по сравнению с январем прошлого года она выросла на 21% и теперь составляет шесть тысяч восемь гривен. Больше всего платят в авиационной, финансовой и страховой сферах. Маленькие зарплаты в почтовой и курьерской сферах.

О сокращении зарплаты в Украине высказался экономист Виктор Скаршевский в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Тут надо сравнивать не только с прошлым годом, а с 2014 годом, потому что знаем, что происходил очень большой рост цен. Так если смотреть уже в реальных показателях, с учетом двукратного роста цен с января 2014 по январь 2017, то зарплата не увеличилась средняя, а уменьшилась на 6%. А если считать в долларовом эквиваленте, то реальная зарплата сократилась в два раза. С 410 долларов в январе 2014 года до 220 долларов в январе нынешнего года", — отметил экономист.

Ранее премьер Владимир Гройсман поручил Министерству социальной политики провести мониторинг ситуации с повышением минимальных зарплат в стране.