Рябцев: Украине угрожает серьезнейший энергетический голод

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В связи с дефицитом угля антрацитовой группы из-за Донбасса в Украине широко обсуждается тема веерных отключений электроэнергии потребителям. Однако все забывают о более серьезной проблеме — необходимости замены работающих в стране энергетических блоков АЭС и ТЭС. Из 15-ти атомных блоков, которые сегодня несут нагрузку 60% от выработки всей электроэнергии в Украине, половину ждет остановка. Через четыре года у семи реакторов заканчивается срок эксплуатации.

"У нас приближается очень большая проблема — Украине после 2015 года угрожает не слабый энергетический голод, поскольку у нас большинству блоков тепловой генерации уже 50 лет. Что касается блоков атомных электростанций, можно, конечно, продлевать их до действующих сейчас в Соединенных Штатах, где-то в Латинской Америке блоков АЭС, которым сейчас 45-47 лет, можем и мы продлить, но это время уже заканчивается. Поэтому если до 2020 года не будет заложена программа обновления энергетических мощностей — замещения тех блоков, которые у нас сейчас работают на атомных электростанциях, в тепловой генерации, то в 2025 году в Украине наступит не только голод по теплу, но и голод по электрической энергии. И нас не спасут сотни или даже тысячи отдельных ветровых или солнечных блоков. Поскольку можно построить действительно 100 энергетических блоков солнечной генерации или ветрогенераторов, но они не заменят одного блока на атомной электростанции, тем более, что они выполняют разные функции", — сказал директор специальный проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев на пресс-конференции "Тарифы на электроэнергию выросли. Потребитель заплатит за все" в РИА Новости Украина.

Читайте также: Блицкриг ЛДНР. От блокады к "национализации"

По словам эксперта, в Украине может возникнуть дефицит базовой мощности, которую сейчас обеспечивает атомная генерация.

"И думать нужно об этом уже сейчас, а не после 2020 года. И тариф не спасет, ведь если тариф на электроэнергию увеличить даже в 10 раз, этого будет недостаточно, чтобы найти средства на строительство тех энергоблоков, которые должны заместить ныне действующие", — подчеркнул Рябцев.

Он сообщил, что группа украинских экспертов подготовила энергетическую стратегию Украины еще в конце 2014 года, потом ее дорабатывали европейские эксперты, однако документ до сих пор не принят.

"А раз документа нет, следовательно, никто ничего не планирует, никто ничего не прогнозирует. И 2025 год — это очень нехорошая дата. Может быть, к тому времени население Украины еще сократится, так как это планировали нацисты в 1942 году: 15 миллионов человек достаточно для того, чтобы обрабатывать черноземы. Вот сейчас введут частную собственность на землю, поделят между депутатами, каждому выделят по нескольку тысяч крепостных, и сюда будут ездить всякие разные товарищи за зерном. Можно, конечно, и так рассматривать будущее. Но мне не хочется жить в таком будущем", — заключил Рябцев.