Тарифы на электроэнергию снова выросли. Потребитель заплатит за все - пресс-конференция

В четверг, 2 марта, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему: "Тарифы на электроэнергию снова выросли. Потребитель заплатит за все".

Национальная госкомиссия по регулированию рынка электроэнергии (НКРЭКУ) приняла постановление о поэтапном повышении тарифов на электроэнергию еще в конце февраля 2015 года. С 1 марта тарифы выросли в среднем на четверть по сравнению с действующими тарифами с 1 сентября 2016 года и составят: при оплате потребленной электроэнергии в объеме до 100 кВт/ч — 0,9 гривны, свыше 100 — 1,68 гривны. Данное повышение тарифов, по утверждению НКРЭКУ, станет последним в 5-этапном росте цен, который стартовал в 2015 году.

Однако в преддверии веерных отключений все последствия от повышения тарифа немного отодвинутся во времени. Поскольку блокада продолжается, а ЧП в энергетике может быть продлено на период до года, в марте средний объем потребления будет ниже обычного. Мартовское повышение тарифов на электроэнергию, вероятно, будет не последним. Анонсированные планы перейти на импортный уголь увеличивают нынешний "Роттердам +" в размере 1700 грн за тонну до 2800 грн. Кроме того, украинцам придется оплатить и запуск газо-мазутных блоков ТЭС в виде закупок дополнительных объемов газа.

Придется определить, кто же оплатит дополнительные расходы газа для производства электроэнергии? Министр энергетики Украины видит в блокаде положительный момент. "Нам удалось сократить генерацию с 36 тысяч тонн антрацитовой группы угля до 12 тысяч", — сказал министр. Сокращение потребления антрацита для выработки электроэнергии в Минэнерго поспешили назвать "положительным моментом" от чрезвычайного положения в энергетике. Однако какой ценой дается это сокращение? Возможно, повышением затрат на производство электроэнергии. Кто за это заплатит?

Эксперты пресс-конференции:

Геннадий Рябцев, директор специальных проектов НТЦ "Психея";

Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий;

Тарас Галайда, аналитик общественной организации "Публичный аудит".

Аккредитация СМИ на месте по действующим редакционным удостоверениям