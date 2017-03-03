Фотоитоги 3 марта: Насиров на носилках, глава МВД США на лошади, секс-майдан в Киеве

В ночь на пятницу детективы НАБУ вручили главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову подозрение. После этого медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-ий корпус, в реанимацию. По словам врача, у Насирова диагностировали инфаркт. В то же время адвокаты Насирова заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда глава ГФС уже был без сознания. Таким образом, утверждают адвокаты, вручение подозрения является незаконным. Ранее о задержании Романа Насирова в ведомственной больнице "Феофания" в Киеве сообщил народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко. Позже в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) СМИ подтвердили информацию о задержании Насирова в рамках расследования так называемого "газового дела Онищенко", однако не смогли уточнить, вручено ли подозрение главному фискалу. Адвокаты Насирова вскоре опровергли информацию о его задержании.

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Новый глава Министерства внутренних дел США Райан Зинке в свой первый рабочий день прибыл на службу верхом на лошади и в ковбойской шляпе, чем удивил своих коллег. Соответствующие фотографии экс-конгрессмен от Монтаны Зинке опубликовал в своем аккаунте в Twitter. ​"Для меня честь стоять рядом с храбрыми офицерами Службы национальных парков США. Эти профессионалы готовы отдать за нас свои жизни", — написал Зинке в сервсие микроблогов. Чиновник также поблагодарил подчиненных за "теплый прием". Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предложил конгрессмену от Монтаны Райану Зинку занять должность главы министерства внутренних дел страны.

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В центре Киева состоялся марш работниц секс-индустрии, которые против штрафов за занятия проституцией. Участницы скрывали свои лица под масками. На официальном сайте организаторов и странице мероприятия в Facebook сообщается, что данная акция приурочена к международному дню защиты прав секс-работников.Организаторы акции – "Всеукраинская Лига Легалайф" и "Международный благотворительный фонд Альянс общественного здоровья" — утверждают, что ликвидация штрафов – это только первый шаг на пути к легализации проституции. Ведь первая древнейшая – это такая же работа, как и все остальные. К тому же этот вид бизнеса легализован в большинстве европейских стран.

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