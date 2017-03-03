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    Фотоитоги 3 марта: Насиров на носилках, глава МВД США на лошади, секс-майдан в Киеве

    Тема:

    Насирову вручили подозрение, у него инфаркт (39)

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    Романа Насирова везут на носилках после вручения ему подозрения
    Шахта Степная во Львовской области
    Неизвестные бросили дымовую шашку в кабинет, где проходило заседание Сумского исполкома
    Президент Петр Порошенко со студентами во время открытия нового учебно-библиотечного комплекса Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого в Харькове
    Лидер партии Народный фронт Арсений Яценюк во время дискуссии Укрепление Украины: Роль национальных и международных организаций в Королевском Институте международных отношений Chatham House, в Лондоне
    Митинг в поддержку Радио Вести
    В Киеве состоялся марш секс-работников
    В Кременчуге на стелле Небесной сотни нарисовали свастику
    Пожар в Международном отеле и башне Трампа
    Новый глава МВД США прибыл на службу в образе ковбоя
    Романа Насирова везут на носилках после вручения ему подозрения
    В ночь на пятницу детективы НАБУ вручили главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову подозрение. После этого медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках.
    Facebook Олега Новикова
    Шахта Степная во Львовской области
    В четверг произошла авария на шахте "Степная" предприятия "Львовуголь". По данным ГСЧС, в результате аварии погибли восемь горняков.
    Yuriy Dyachyshyn / AFP
    Неизвестные бросили дымовую шашку в кабинет, где проходило заседание Сумского исполкома
    Неизвестные бросили дымовую шашку в кабинет, где проходило заседание Сумского исполкома.
    0542.ua
    Президент Петр Порошенко со студентами во время открытия нового учебно-библиотечного комплекса Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого в Харькове
    Президент Петр Порошенко со студентами во время открытия нового учебно-библиотечного комплекса Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого в Харькове.
    УНИАН
    Лидер партии Народный фронт Арсений Яценюк во время дискуссии Укрепление Украины: Роль национальных и международных организаций в Королевском Институте международных отношений Chatham House, в Лондоне
    Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк во время дискуссии "Укрепление Украины: Роль национальных и международных организаций" в Королевском Институте международных отношений "Chatham House", в Лондоне.
    УНИАН
    Митинг в поддержку Радио Вести
    Митинг в поддержку "Радио Вести".
    УНИАН
    В Киеве состоялся марш секс-работников
    В Киеве состоялся марш секс-работников.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Кременчуге на стелле Небесной сотни нарисовали свастику
    В Кременчуге на стелле Небесной сотни нарисовали свастику.
    ГУ Нацполиции в Полтавской области
    Пожар в Международном отеле и башне Трампа
    Пожар в Международном отеле и башне Трампа.
    Nypost
    Новый глава МВД США прибыл на службу в образе ковбоя
    Новый глава МВД США прибыл на службу в образе ковбоя.
    REUTERS Tami Heilemann/Department of Interior

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    В ночь на пятницу детективы НАБУ вручили главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову подозрение. После этого медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках.

    В ночь на пятницу детективы НАБУ вручили главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову подозрение. После этого медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-ий корпус, в реанимацию. По словам врача, у Насирова диагностировали инфаркт. В то же время адвокаты Насирова заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда глава ГФС уже был без сознания. Таким образом, утверждают адвокаты, вручение подозрения является незаконным. Ранее о задержании Романа Насирова в ведомственной больнице "Феофания" в Киеве сообщил народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко. Позже в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) СМИ подтвердили информацию о задержании Насирова в рамках расследования так называемого "газового дела Онищенко", однако не смогли уточнить, вручено ли подозрение главному фискалу. Адвокаты Насирова вскоре опровергли информацию о его задержании.

    Смотрите также: Инфаркт Насирова и бесстрашный вахтер в "Феофании"

    Новый глава Министерства внутренних дел США Райан Зинке в свой первый рабочий день прибыл на службу верхом на лошади и в ковбойской шляпе, чем удивил своих коллег. Соответствующие фотографии экс-конгрессмен от Монтаны Зинке опубликовал в своем аккаунте в Twitter. ​"Для меня честь стоять рядом с храбрыми офицерами Службы национальных парков США. Эти профессионалы готовы отдать за нас свои жизни", — написал Зинке в сервсие микроблогов. Чиновник также поблагодарил подчиненных за "теплый прием". Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предложил конгрессмену от Монтаны Райану Зинку занять должность главы министерства внутренних дел страны.

    Смотрите также: На лошади и в шляпе. Новый глава МВД США прибыл на службу в образе ковбоя

    В центре Киева состоялся марш работниц секс-индустрии, которые против штрафов за занятия проституцией. Участницы скрывали свои лица под масками. На официальном сайте организаторов и странице мероприятия в Facebook сообщается, что данная акция приурочена к международному дню защиты прав секс-работников.Организаторы акции – "Всеукраинская Лига Легалайф" и "Международный благотворительный фонд Альянс общественного здоровья" — утверждают, что ликвидация штрафов – это только первый шаг на пути к легализации проституции. Ведь первая древнейшая – это такая же работа, как и все остальные. К тому же этот вид бизнеса легализован в большинстве европейских стран.

    Смотрите также: Митинг под МВД за декриминализацию проституции

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