Где здесь выход? Почему Гонтарева не исключает свою отставку

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева не исключает своей отставки после подписания меморандума с Международным валютным фондом. На вопрос журналиста, может ли ее подпись под меморандумом с МВФ стать последней, Гонтарева ответила: "Да, возможно".

О желании Гонтаревой уйти в отставку стало известно в конце февраля, однако, публикации в СМИ, объясняющие, почему это возможно, Национальный банк опроверг. Через пару дней о такой возможности заговорила уже глава НБУ.

Почему сейчас?

Слухи о возможной отставке Валерии Гонтаревой периодически появлялись в течение всей ее каденции на посту главы Национального банка Украины. Каждый раз, когда казалось, что какое-то решение регулятора в других странах мира давно привело бы к смене политики в виде кадровых решений, украинская власть демонстрировала альтернативный подход. При Гонтаревой курс обвалился с 11 гривен за доллар до нынешних 27 гривен за доллар с дальнейшей перспективой девальвации. За это же время было закрыто больше 80 украинских банков, у всех банков-банкротов капитал был украинского происхождения, что, в итоге, вызвало обвинения в спланированной зачистке рынка. Самой крупной операцией стала национализация "ПриватБанка", по результатам которой больше половины банковской системы — это банки государственной формы собственности.

Ни протесты вкладчиков обанкротившихся банков, ни эмоции бывших собственников этих банков, ни обвинения в коррупции — а НАБУ ведет производство по записям телефонных разговоров замглавы НБУ Елены Рожковой — ни один из этих и многих других событий не пошатнуло кресло главы НБУ. И тут такое заявление.

Экономист, руководитель проекта "Путь к успеху" Андрей Блинов отмечает, что причиной отставки может быть, осознание приближающейся неприятной ситуации в экономике в связи с блокадой.

"Несмотря на заявления, что доля металлургической промышленности всего 3% в валютных поступлениях, я не знаю, как они считали. Но в промышленности одно рабочее место обеспечивает 5-7 рабочих мест в смежных отраслях… Возможно, Валерия Гонтарева не хочет оказаться "крайней" из-за бездействия правительства: когда курс перевалит, например за 30 гривен, и опять будут говорить, зачем "Гонтарева обвалила курс". В свое время, когда были дефициты "Нафтогаза", истории, связанные с другими вопросами затыкания дыр в бюджете в скачках курса всегда обвиняли Национальный банк. Другое дело, почему тогда она не сказала прямо "нет" — это другой вопрос", — подчеркнул Блинов.

"Второй вопрос находится в личной плоскости, и Гонтарева начала сама об этом говорить, когда, неожиданно подтвердив возможность ухода словом «может», неожиданно заявила о возмущении из-за акций протеста под НБУ. Было видно, насколько она персонально оскорблена акцией, которую проводил корпус "Азов" и иже с ними. Она дала понять, что раньше это делали политические противники, а тут — представители, имеющие отношение к Министерству внутренних дел, к правительству. То есть Валерия Гонтарева в этой власти начинает чувствовать себя чуждым элементом, ее пытаются сделать крайней, и она с этим борется. А самый эффективный метод — это уйти в отставку и много рассказать. Это две причины, которые кажутся наиболее реалистичными", — добавил эксперт.

Получить транш и уйти?

Сама глава НБУ не исключает, что после подписания меморандума с МВФ может уйти. Она уже подтвердила, что получила финальную версию меморандума от МВФ и добавила, что ожидает подписание документа в ближайшее время.

По ее словам, если документ будет подписан сегодня, то совет директоров МВФ может собраться для рассмотрения украинского вопроса 19 апреля, а если подпишут чуть позже, то соответственно изменится и дата заседания совета директоров.

По словам Андрея Блинова, Гонтарева сама допускает, что нынешний меморандум с МВФ будет последним, который она подпишет на должности главы НБУ.

"Она также подтвердила, что из Вашингтона получен согласованный меморандум на подписание. По ее словам, со стороны НБУ никаких замечаний нет, и она его готова подписать. При этом, она воздержалась от комментариев позиций других подписантов. Возможно, премьер и министр финансов не готовы ставить свою подпись, так как, вероятно, в меморандуме есть обязательства и по пенсионной реформе, и по рынку земли", — предположил Блинов.

Экономист Алексей Плотников отмечает, что причина отставки не лежит в профессиональной плоскости.

"По логике, глава Нацбанка должна была быть отставлена уже через несколько месяцев после назначения. Самые первые шаги нынешней руководительницы НБУ показали и ее некомпетентность, и неспособность вывести банковскую систему из кризиса, регулировать гривну и другие вещи, которые вызывали, мягко говоря, недоумение в банковской сфере, среди экономистов и, я думаю, самых широких слоев общественности", — отметил Плотников.

"То, что она продержалась на этой должности так долго — это скорее феномен, чем нормальная ситуация. И говорить, что сейчас есть какие-то причины… Наверное, те, кто лоббировал ее назначение на должности так долго, теперь по каким-то причинам утратили к ней интерес. Здесь нет каких-то конкретных событий. Ее нужно было уволить, исходя из результатов деятельности, еще в самом начале. Скорее всего, она утратила интерес тех, кто ее назначал и поддерживал на этой должности", — добавил аналитик.

Однако, эксперт отказался комментировать потенциальных претендентов на эту должность.

"Я не хочу комментировать персоналии (которые могут сменить Гонтареву). По крайней мере, есть большая надежда, что новый руководитель НБУ будет более профессиональным, и нашу денежно-кредитную систему не будет трясти так, как это происходило при данной руководительнице Национального банка", — сказал Плотников.

Вопрос меморандума с МВФ — крайне чувствительный с точки зрения реакции общества на пенсионную реформу. Никого не убеждают сеансы "самовнушения" от власти о том, что никакого изменения пенсионного возраста не будет. К сожалению, альтернативы социальному шоку в пенсионной сфере, вероятно, нет. По крайней мере, с точки зрения нынешней власти.

Что изменится с новым главой НБУ?

Должность главы Нацбанка превратилась из технической в политическую. Ее выставляют на торги в свете возможных изменений властной конфигурации. Для банковской системы страны — это не самый лучший вариант, считает экономист Виктор Скаршевский. Он напомнил, что с момента назначения Гонтаревой на должность каждые три-четыре месяца появляются слухи о ее скорой отставке.

"Причины две. Катастрофическая ситуация в банковском секторе Украины, когда банки фактически перестали быть банками, потому что перестали кредитовать экономику в последние три года. Вторая причина — политическая. К сожалению, должность главы Нацбанка — это разменная монета в политических играх и интригах. Эти две причины постоянно стимулируют эти слухи. Скорее всего, в самом деле послед подписания меморандума с МВФ, наверное, Валерия Гонтарева уйдет в отставку, тем более, она сама это косвенно подтвердила", — констатировал Скаршевский.

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Однако, считает он, политика Нацбанка особо не изменится, какой бы ни была фамилия следующего главы НБУ.

"Одно ограничение — это МВФ и тот же меморандум, на сегодняшний день Нацбанк — это фактически филиал фонда, который не может самостоятельно принимать решения без согласования с МВФ в сфере денежно-кредитной, монетарной политики. Поэтому неожиданных решений в виде расширения кредитования экономики и т. д. от нового главы Нацбанка ожидать не стоит. Второе — политические ограничения. Именно президент предлагает кандидатуру главы НБУ и он имеет возможность в нужный для него момент поменять главу регулятора. Что касается Яценюка — это политическая фигура, лидер партии, хоть и с нулевым рейтингом. Но в нынешней ситуации неправильно назначать политика. Это еще раз подчеркнет, что должность главы НБУ — разменная монета в политических играх", — подчеркнул Скаршевский.

Диктат со стороны МВФ, фактически, внешнее финансовое управление накладывается на нежелание власти искать варианты развития экономики Украины. Не только фонду, который, как правило, действует в целях транснациональных корпораций, выгодна "зачистка" территории для успешного ее освоения. Власть откровенно подыгрывает МВФ, как будто не собирается больше чем пару лет задержаться в Украине.