По "пленкам Рожковой" открыто производство - Холодницкий

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начали расследование по факту возможных злоупотреблений должностными лицами Национального банка Украины, речь идет о деле в отношении "пленок Рожковой", сообщил руководитель САП Назар Холодницкий.

По его словам, производство о возможных злоупотреблениях должностными лицами Нацбанка было зарегистрировано в пятницу, 10 февраля.

"Производство зарегистрировано в пятницу. Подтверждаю слова директора НАБУ", — приводит слова Холодницкого УНИАН.

Холодницкий также добавил, что в деле пока нет никаких подозрений и нужно, чтобы следствие провело следственные действия.

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Ранее директор НАБУ Артем Сытник заявил о намерении открыть производство по факту возможных злоупотреблений должностными лицами Нацбанка, в частности в контексте обнародованных записей переговоров заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой с акционерами ряда банков.