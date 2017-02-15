наверх
15.02.201715:27
Курсы валют НБУ
  • EUR28.93+ 0.05
  • USD27.23+ 0.07
Рубрики
Ещё
    Экономика

    По "пленкам Рожковой" открыто производство - Холодницкий

    Тема:

    Гонтарева близка к провалу (62)

    (обновлено: )117
    Руководитель САП Назар Холодницкий сообщил, что в деле пока нет никаких подозрений и нужно, чтобы следствие провело следственные действия. Он уточнил, что речь идет о деле в отношении "пленок Рожковой".
    Назар Холодницкий. Архивное фото
    Назар Холодницкий/Facebook

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начали расследование по факту возможных злоупотреблений должностными лицами Национального банка Украины, речь идет о деле в отношении "пленок Рожковой", сообщил руководитель САП Назар Холодницкий.

    Вывеска Национальное агентство по предупреждению коррупции
    УНИАН Соколовская Инна
    Отчет НАБУ о проделанной работе: опять планы на будущее

    По его словам, производство о возможных злоупотреблениях должностными лицами Нацбанка было зарегистрировано в пятницу, 10 февраля.

    "Производство зарегистрировано в пятницу. Подтверждаю слова директора НАБУ", — приводит слова Холодницкого УНИАН.

    Холодницкий также добавил, что в деле пока нет никаких подозрений и нужно, чтобы следствие провело следственные действия.

    Читайте также: Отчет Кабмина о проделанной работе. Сказочник Гройсман

    Ранее директор НАБУ Артем Сытник заявил о намерении открыть производство по факту возможных злоупотреблений должностными лицами Нацбанка, в частности в контексте обнародованных записей переговоров заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой с акционерами ряда банков.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    Президентство Трампа: миграционный указ и заявление по Крыму
    Народный депутат Максим Ефимов
    Блокада Донбасса и угроза веерных отключений
    Юлия Тимошенко
    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы
    Эрик Найман
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх