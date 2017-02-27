Гонтареву ушли, Гонтарева вернулась. Что будет с курсом и НБУ?

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Собирается ли глава НБУ уйти в отставку или сообщения об этом лишь досужие слухи? В украинских СМИ появились сообщения со ссылкой на источники во власти о желании Валерии Гонтаревой уйти в отставку.

Что стоит за такими заявлениями? Версии разные, но желание главы НБУ уйти с поста очень далеко от решения Верховной Рады о ее отставке и назначении нового руководителя Центробанка.

Версии ухода

В статье, опубликованной РБК Украина отмечается, что Гонтарева хочет уволиться по собственному желанию, однако пока что президент Украины Петр Порошенко не готов ее отпускать, поскольку нет новой реальной кандидатуры на этот пост. "Активным поиском на Банковой начали заниматься на прошлой неделе. Предварительно, Гонтарева должна объявить о своей отставке в четверг, 2 марта", — говорится в сообщении.

Однако, в Национальном банке Украины опровергли информацию, заявив, что она не соответствует действительности. "Национальный банк традиционно за месяц сообщает о предстоящих изменениях в составе правления. Такого сообщения не было, а, значит, информация не соответствует действительности", — отмечается в комментарии НБУ.

Представитель рынка финансовых услуг на условиях анонимности отметил, что у Гонтаревой периодически возникало желание покинуть пост, и связано оно, с недостаточной, по ее мнению, помощью со стороны правоохранительных органов в борьбе с нерадивыми банкирами и другими инициативами НБУ.

«Будет ли она уходить? Не знаю. Сотрудники Нацбанка говорят, что рассказы о том, что она собрала всех и в очередной раз сказала: "Я ухожу", — такого не было», - сказал собеседник РИА Новости Украина.

"Очищение банковской системы уже прошло. Пики девальвации и разбалансировка тоже пройдены. Начиная с середины 2016 года, к ней приходит больше шлейф претензий от бывших акционеров обанкротившихся банков, а новых банкротств или обвалов мы сейчас не видим. Гонтарева свой максимальный негатив, в принципе получила, и теперь могла бы пожинать плоды стабилизации… Но на прошлой неделе она была с визитом в Вашингтоне, и мы видим, что он не дал результата с точки зрения получения транша МВФ. Туда должен был ехать министр финансов Украины, но по состоянию на пятницу, он не уехал. Дальше идет политика — мы слышали новые расклады по переформатированию власти. И, не исключено, что в эту сложную комбинацию может попасть и Гонтарева", — добавил источник.

По его словам, все упирается в личные отношения между Гонтаревой и Порошенко, есть, наверное, эмоциональная усталость. "Вероятно, присутствует какой-то личностный фактор. С точки зрения политики, Гонтареву давно хотят отправить в отставку, но сегодня — не больше, чем полтора года назад. Ее нахождение на этом посту — большой плюс для МВФ. В фонде ее уважают, и у Гонтаревой есть планы перейти на работу в МВФ. Причем, не на представительство от Украины, а на руководство департаментом, например, европейским. Возможно, там есть нюансы, связанные с вакансиями, о которых мы не знаем. В любом случае, какой-то "запасной аэродром" она себе готовит. Но в целом для власти ее нахождение на должности сегодня плюс хотя бы с целью получения кредита МВФ", — подчеркнул собеседник агентства.

Фактор Яценюка

Для руководства МВФ смена одного из подписантов меморандума о сотрудничестве с Украиной означает если не автоматический пересмотр программы сотрудничества, то некую паузу в отношениях. Она наблюдалась в период начала работы нового состава Кабмина, и может случиться и в случае с ротацией главы НБУ.

Однако, по словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, вероятность отставки Гонтаревой может стать высокой, если Украина больше не получит кредита от МВФ.

"По неофициальной информации, раньше все упиралось в кредит МВФ. Гонтарева всегда отмечала, что без нее кредит МВФ Украина не получит, и этим она как бы шантажировала. Сейчас, видно, что кредита уже не будет, и это понимает в том числе и Порошенко, плюс в его окружении очень много людей, которые давно предлагали ее поменять, потому что масса проблем с банковским сектором, которые надо решать… И когда стало понятно, что кредита нет, исчез последний "якорь", который должен был держать ее на должности, такая вероятность (отставки — Авт.) существует и, возможно, ее поменяют", — заявил Охрименко.

Одним из вероятных кандидатов на смену Гонтаревой рассматривается экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, однако в его назначении возможны нюансы.

"Главу НБУ назначает Верховная Рада, и здесь уже все будет зависеть от депутатов. Есть масса нюансов: удастся ли договориться Яценюку с депутатами, я не знаю. Может, и нет. Насколько я понимаю, Порошенко встречался с несколькими людьми, и он не прочь, но было поставлено условие сначала договориться с депутатами. Яценюк рассматривается как один из кандидатов на пост главы НБУ, но я не могу сказать, поддержит ли его Рада", — отметил эксперт.

"Даже если Порошенко даст команду фракции голосовать за Яценюка, не все это сделают. За Яценюка, скорее всего, и весь «Народный фронт» не проголосует, и без голосов фракции Олега Ляшко ничего не получится. Вот здесь торг может быть самый неожиданный, и окажется, что голосов недостаточно. То, что Гонтареву хотят убрать — это факт, но кто будет следующий — никто не знает", — добавил Охрименко.

Что будет с курсом?

Тем временем, в экономической жизни Украины назревает очередной период курсовой нестабильности. И на этот раз, как ни парадоксально, вины НБУ в этом нет.

По мнению экономического эксперта, руководителя проекта "Путь к успеху" Андрея Блинова, блокада может привести к потере 4 миллиардов долларов (10%) выручки от экспорта продукции металлургии.

"С учетом очень хорошего января, когда металлургия приросла на 8,5%, февраль будет более печальным, как и март. Никто не скрывает, что в 20х числах марта на многих станциях с углем будут большие проблемы, и, соответственно, с коксовыми батареями ситуация будет не намного лучше. Пока непонятны дополнительные источники поставок и угля и кокса, и как они будут работать. По крайней мере, в металлургии, по итогам первых эффектов блокады будет снижение. Если блокада продлится весь год, мы можем потерять 4 миллиарда долларов валютной выручки", — заявил Блинов.

Эксперт констатировал, что по экспорту может случиться большой провал из-за блокады. "Мы сейчас можем потерять половину металлургии, и это не значит, что заводы остановятся. Например, заводы на неподконтрольной территории выйдут из состава "Метинвест" после "национализации", и тогда мы их потеряем в украинской статистике", — отметил он.

Пока курс укрепляется, но если не последует новостей о приостановке блокады, начало марта будет отмечено очередной волной девальвации.

"Мы видим, что рынок укрепляется. Если от блокады не будет хороших известий для экономики, то, судя по всему, наш курс развернется в ближайшие дни и начнет движение вниз, в сторону девальвации. Думаю, что она не будет глубокой, и говорить о каких-то конкретных значениях не могу. Возможно, какие-то схемы продумываются, и металлурги сейчас просто сгущают краски", — сказал эксперт.

При этом он напомнил, что изначально прогнозировался среднегодовой курс доллара на уровне 29 гривен за единицу, значит, что на конец года он будет за 30 грн за доллар, а блокада только усиливает этот прогноз.

"Осенью мы получим заряд девальвации. Сейчас мы импортируем мало газа и угля, но ко второму кварталу встанет вопрос о формировании запасов на следующую зиму, и придется закупать энергоносители. Как только начнутся основные закупки, сразу последует курсовой удар", — прогнозирует Блинов.

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На фоне возможных потерь от блокады в инфраструктуре, энергетике и промышленности желание или, наоборот, нежелание Гонтаревой уйти в отставку становится каким-то мелким. Как лодочка на картине Айвазовского "Девятый вал".