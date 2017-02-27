Эксперт: последствия отставки Гонтаревой — осложнения с МВФ

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Глава НБУ Валерия Гонтарева может уйти в отставку и, скорее всего, на этот раз ее заявление могут принять. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источников, близких к Администрации президента.

Предварительно, глава Нацбанка должна объявить о своей отставке в четверг, 2 марта. В то же время в Нацбанке заявили, что регулятор традиционно за месяц сообщает о предстоящих изменениях в составе правления. Такого сообщения не было, а, значит, информация об отставке не соответствует действительности.

О причинах, по которым Валерия Гонтарева может уйти, а также о возможных претендентах на пост главы НБУ, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал ректор международного института бизнеса, экс-заместитель главы НБУ Александр Савченко.

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На вашу думку, наскільки ймовірно, що Гонтарева написала сама заяву і збирається про неї оголосити вже на початку березня?

— Я думаю, вона має право на такий вчинок. Персонально я дуже з побоюванням очікую цієї відставки. Тому що традиційно кожен наступник, голова НБУ, як правило, професійно слабша фігура, це перше. Друге, як правило, беруть на ці посади людей, які не працювали в системі НБУ чи макроекономіки, і таким людям треба — кому рік, кому два для того, щоб опанувати цю професію. Так і Гонтарева, коли вона прийшла на цю посаду, їй було потрібно, на мою думку, десь мінімум, рік, щоб зрозуміти, що до чого. У нас, на жаль, є така традиція, коли люди починають розуміти і більш-менш фахово працювати, з'являється такий інститут, як відставка. І тому сталість наших інститутів викликає в мене тривогу. Друга проблема, що з відставкою Гонтаревій треба трошки потягнути, може, місяць. Нам треба отримувати дуже рятівний для нас транш МВФ. Як правило, після відставки таких осіб МВФ бере тайм-аут ще на декілька тижнів, а, може, і місяців для вивчення ситуації, для розуміння позиції нового голови. Тому було б добре, щоб голова НБУ дуже тверезо оцінила всі за і проти і прийняла відповідне рішення.

Які причини можуть спонукати Гонтареву подати у відставку?

— Посада голови НБУ — завжди під тиском. Причому, тиск політичний. Далі, тиск є комерційний, тому що ця посада знаходиться завжди в конфліктних ситуаціях з поганими менеджерами чи власниками комерційних банків. І є просто дуже багато бажаючих зайняти цю посаду. От я знаю, один депутат зараз лобіює представника Росії, людину, яка працювала на систему російських банків, щоб очолити це місце. Тобто тут буде дуже велика боротьба. І, як правило, я ще раз кажу, що традиція залишається традицією — кожен наступний голова слабше за попереднього. Якщо нам вдасться перервати цю традицію, я буду вважати це майже як диво.

Є взагалі у країні певний кадровий резерв на цю посаду?

— Хотів би перше сказати, що всі країни зіштовхуються з дефіцитом кандидатів на цю посаду. Тому що тут треба поєднання трьох фундаментальних рис. Перша — це моральність і чесність. Тобто людина має бути не корупційна, моральна і чесна. У сфері фінансів, особливо під час кризових явищ, не так швидко можливо знайти таку людину. Друге — це має бути макроекономіст, людина, яка знає макроекономічну теорію, причому, дуже глибоко. І третє — потрібен чи досвід, чи людина має вивчати дуже серйозно банківську справу. Тому що у нас голова НБУ відповідає не лише за макроекономічні пропорції, за монетарну, валютно-кредитну політику, а й за політику з банківського нагляду. І тому комбінація цих трьох критеріїв робить досить важким пошук кандидатів. І тому я б не поспішав, але думаю, не буде великих проблем за декілька тижнів чи, може, місяць, знайти три-чотири достойних кандидатури і заслухати. Головне, щоб це була людина поза політикою і поза великою комерцією.

Якщо відбудеться зміна голови НБУ, скільки зможе працювати вся ця система по накатаній?

— Справа у тому, що банківська система, навпаки, дуже мобільна і швидка, на відміну від фінансової системи. Там треба рішення депутатів, закони, положення і таке інше. НБУ приймає дуже швидкі рішення. І якщо кадровий потенціал НБУ посилиться, то рішення можуть бути прийняті миттєво. І покращення може бути миттєве, але, на жаль, і погіршення може бути миттєве — це є специфіка цього органу влади. Тому, так, важливо дуже відповідально підійти до посади голови.

На сьогоднішній день можете дати певну оцінку діям НБУ за рік-два?

— Суперечливі оцінки. Західні експерти, як правило, дають високу оцінку, український бізнес і експерти — негативну оцінку. Я б сказав так, що починали дуже погано, дуже багато було помилок. Але з кожним місяцем були покращення. І, наприклад, остання операція з націоналізації ПриватБанку була проведена досить професійно. І оце викликає в мене стурбованість, що команда НБУ, яка починає працювати краще, я все ще ставлю їй негативну оцінку, зараз трійку з мінусом, але я прогнозував би, що через півроку я міг би поставити їй вже і четвірку навіть. І тому так відповідально треба підійти до кандидатів на цю посаду.

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