Товстенко о том, как отставка Гонтаревой изменит курс гривны

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Сразу несколько украинских изданий сообщили о том, что глава Нацбанка Валерия Гонтарева приняла решение уйти в отставку. И сейчас якобы руководителю НБУ ищут замену.

Со ссылкой на источники в Администрации президента сообщается, что это уже не первая ее попытка покинуть кресло руководителя Центробанка. Но пока президент Петр Порошенко якобы не готов отпускать Гонтареву. В то же время пресс-служба Нацбанка не подтверждает информацию об отставке Гонтаревой.

Вероятность отставки главы Нацбанка и возможные последствия такой ротации в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал финансовый эксперт компании Concorde Capital Юрий Товстенко.

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Давно уже муссируется тема отставки Гонтаревой и сейчас несколько довольно важных изданий сообщили, что сейчас активно ищут замену для главы НБУ. Это может быть правдой? Украинское фото Эксперт: последствия отставки Гонтаревой — осложнения с МВФ

— На 100% верно сказали, что не первый раз уже такие слухи всплывают. Не первый раз уже есть слухи, что Гонтарева оставит свое кресло, но я думаю, что на 100% сейчас сказать не может никто, что произойдет.

Люди, даже приближенные к власти, подтверждали это. Но если Валерия Гонтарева сама хочет уйти, то главу НБУ могут просто попросить как-то остаться, поэтому я не думаю, что 100% будет замена. И, возможно, это решение является каким-то эмоциональным, или человек может изменить свое решение, поэтому я думаю, что рано что-то говорить.

В комментарии журналистам Виктория Сюмар, заместитель председателя фракции "Народного фронта", заявила, что не подтверждает, что экс-премьер Арсений Яценюк претендует на должность главы НБУ. То есть такие разговоры с ним велись?

— Если в нежелание Гонтаревой продолжать работу еще можно как-то поверить и логически до этого дойти, потому что действительно и очень много в СМИ грязи, и очень много было взято на себя, потому что курс гривны фактически при ней падал больше всего, то анализировать, что Арсений Яценюк или Виктор Ющенко будут следующими председателями НБУ, это уже немножко даже смешно. Это 100% политические фигуры, а хотелось бы видеть все-таки на должности председателя НБУ более технократическую фигуру, персону, которая была бы меньше в своей истории хотя бы с различными политическими кругами как-то связана.

Конечно, должность главы НБУ в некоторой степени зависима и от президента, но хотелось бы более прогрессивного человека и менее запятнанного украинской политикой в прошлом, более технократического. И что бы ни говорили о Гонтаревой, она именно такой фигурой пока и есть.

Потому что, конечно, есть падение курса, низкий уровень роста экономики, но падение курса это не стопроцентная задача НБУ, к сожалению. От экономики зависит, какой у нас курс, а уже монетарная политика, которую осуществлял НБУ все это время, последние годы, она была довольно последовательной, полностью нормальной и такой, которая должна соответствовать нынешней экономической ситуации в Украине.

Каким образом отставка председателя НБУ может сказаться на валютном курсе?

— Это, я думаю, особенно никак не скажется на валютном курсе. То есть гражданам не стоит волноваться по этому поводу. Я больше чем уверен, что если будут какие-то потрясения, они будут очень незначительными, непродолжительными по времени, и все вернется назад — после того, как образуется ситуация, то есть когда станет полностью понятно: или Гонтарева останется на посту, или ее поменяют на какого-то другого человека.

Ранее экономический эксперт Борис Кушнирук в эфире "ГС" заявил, что рост экономики в 2016 году ограничивала некачественная политика НБУ.

Напомним, экономический эксперт Тарас Загородний в эфире "ГС" заявил, что план трехлетнего развития экономики Владимира Гройсмана — социалистическая модель, которая себя давно уже изжила.