наверх
26.02.201710:12
Курсы валют НБУ
  • EUR28.45+ 0.09
  • USD26.91- 0.07
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Повышение минималки окончательно убьет малый и средний бизнес - Скаршевский

    Тема:

    Повышение соцстандартов или пыль в глаза (207)

    (обновлено: )10620
    Экономический эксперт Виктор Скаршевский в эфире ГС заявил, что повышение минимальной зарплаты никакого отношения не будет иметь к реальной экономической ситуации, а лишь будет усугублять ситуацию для малого и среднего бизнеса.
    Виктор Скаршевский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

    Минимальная зарплата в пять тысяч гривен — такую сумму украинцы могли бы получать уже с начала 2017 года. Об этом все рассказал вице-премьер-министр Павел Розенко.

    Гаврилечко: повышение минимальной зарплаты с 2017 года – ложь и манипуляция. Видео
    Видеоканал РИА Новости Украина на Youtube
    Видео. Гаврилечко: повышение минимальной зарплаты с 2017 года - ложь и манипуляция

    "Безусловно, я хотел бы, чтобы уже сейчас или с июля, или со следующего полугодия минимальная заработная плата была пять тысяч гривен. И эксперты, и руководитель ГФС Роман Насиров делали соответствующие расчеты, что можно было внедрять минимальную заработную плату в пять тысяч гривен уже сейчас", — заявил Павел Розенко.

    Розенко также уточнил, что позже в правительстве рассмотрят вопрос повышения минимальной зарплаты до указанной суммы, подведут приблизительные подсчеты того, как это повлияет на экономику, и в апреле-мае расскажут о результатах исследования.

    Заявления Павла Розенко в эфире радиостанции "Голос Столицы" проанализировал экономический эксперт Виктор Скаршевский.

    Заявление о том, что уже в этом году минимальная зарплата могла бы быть на уровне пяти тысяч гривен — это популизм или нет?

    — Павел Розенко, наверное, не случайно сослался на расчеты Насирова — главы Фискальной службы, потому что когда они говорят о повышении зарплаты, они имеют в виду чисто фискальные составляющие. Они смотрят на минимальную зарплату как базу для начисления в бюджет, особенно в Пенсионный фонд — как единый социальный взнос, который туда поступает. Поэтому все эти заявления направлены на то, чтобы подготовить к большим платежам малый и средний бизнес. Кстати, после таких заявлений у меня складывается впечатление, что правительство хочет окончательно добить именно малый и средний бизнес в Украине, потому что именно они привязаны к минимальной зарплате.

    Если поднимется минимальная зарплата до пяти тысяч гривен, то предприниматели на упрощенной системе должны будут ежемесячно платить в бюджет не 1344 гривны, как сейчас, а 2100 гривен, а за каждого наемного работника не 704 гривны ЕСВ, а 1100 гривен — в полтора раза больше, чем сейчас. А если еще и сравнить с прошлым годом, когда минимальная зарплата была 1600 гривен, то нагрузка на предпринимателя на упрощенной системе вырастет в три раза. Вот и вся логика повышения минимальной зарплаты со стороны нашего правительства, потому что тут надо думать не о том, как повышать минимальную зарплату, они могут еще и десять тысяч называть, а надо думать, как дать возможность людям больше зарабатывать. Потому что не от минимальной заработной платы зависит повышение производительности украинской экономики, не от минимальной зарплаты зависит стимулирование экономического роста, и это не откроет украинским предпринимателям новые рынки сбыта.

    Дмитрий Дмитрук, директор Центра Социальный мониторинг. Видео
    Канал на Youtube РИА Новости Украина
    Видео. Дмитрук назвал истинные мотивы власти при поднятии минимальных зарплат

    Павел Розенко заявил, что видны только плюсы от повышения минимальной зарплаты. А вы лично какие плюсы и минусы видите?

    — Тут плюс, возможно, будет только для работников бюджетной сферы, которые получают зарплату из бюджета. Они получали, например, в прошлом году 1700 или 1800 гривен в месяц, в этом году они буду получать две с половиной тысячи гривен в месяц. Почему я говорю две с половиной? Потому что 3200 — это номинальная заработная плата, а там еще надо вычесть налог на доходы физических лиц и единый социальный взнос — и получится как раз две с половиной тысяч гривен. То есть позитив только лишь небольшой для работников бюджетной сферы, и то, если их не уволят и не переведут на половину ставки. А все остальное — это только лишь негатив, потому что малый и средний бизнес, особенно в депрессивных регионах, где зарплата в две тысячи гривен — это уже высокая, очень желательная, не все могут найти такую работу за две тысячи гривен, то, естественно, там будет либо закрытие этих малых предприятий, либо переход в тень. То есть это тенизация и безработица, а если будет пять тысяч гривен — тем более. Кстати, по данным Государственного комитета статистики Украины, в 2016 году более половины трудоспособного населения работало неофициально, а это около девяти миллионов граждан. Если повысят еще до пяти тысяч гривен минимальную зарплату, то это будет уже не девять, а 11-12. То есть экономика приспособится и люди к этим неправильным и нелогичным шагам, но ценой будет безработица, чуть повышенная инфляция и еще большая тенизация украинской экономики.

    В каких случаях повышение минимальной зарплаты оправдано?

    — Когда растет производительность экономики, тогда естественным образом и повышается заработная плата. Минимальная заработная плата вообще не имеет никакого отношения к текущей экономической деятельности. Это расчетная величина для сбора налогов — так интерпретирует эту величину и эту минимальную зарплату наше правительство. И это должно быть не первопричиной, а производной от экономического состояния и экономического развития Украины.

    Чего ждать от правительства в апреле-мае?

    — Я думаю, будет продолжаться этот популизм на теме минимальной зарплаты, которая никакого отношения не имеет к практической зарплате. И, возможно, с 3200 сделают 3500 гривен, но это никакого отношения не будет иметь к реальной экономической ситуации, это только лишь будет усугублять ситуацию для малого и среднего бизнеса.

    Читайте также: На практике повышение минимальной зарплаты до 3200 грн нереализуемо — эксперт

    Ранее экономический эксперт Борис Кушнирук в эфире "Голоса Столицы" заявил, что в Пенсионном фонде может возникнуть "дыра", если от правительства начнут требовать повышения пенсий вслед за увеличением минимальной заработной платы.

    Напомним, эксперт по вопросам бюджетной политики Людмила Супрун заявила, что в бюджете есть ресурсы, чтобы обеспечить все социальные стандарты.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Александр Хуг. Архивное фото
    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Антон Геращенко
    Савченко в Донецке
    Задержание заказчика и исполнителей похищения Гончаренко
    Нардеп Гончаренко: "похищение"
    Украинский военный
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике