Повышение минималки окончательно убьет малый и средний бизнес - Скаршевский

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Минимальная зарплата в пять тысяч гривен — такую сумму украинцы могли бы получать уже с начала 2017 года. Об этом все рассказал вице-премьер-министр Павел Розенко.

"Безусловно, я хотел бы, чтобы уже сейчас или с июля, или со следующего полугодия минимальная заработная плата была пять тысяч гривен. И эксперты, и руководитель ГФС Роман Насиров делали соответствующие расчеты, что можно было внедрять минимальную заработную плату в пять тысяч гривен уже сейчас", — заявил Павел Розенко.

Розенко также уточнил, что позже в правительстве рассмотрят вопрос повышения минимальной зарплаты до указанной суммы, подведут приблизительные подсчеты того, как это повлияет на экономику, и в апреле-мае расскажут о результатах исследования.

Заявления Павла Розенко в эфире радиостанции "Голос Столицы" проанализировал экономический эксперт Виктор Скаршевский.

Заявление о том, что уже в этом году минимальная зарплата могла бы быть на уровне пяти тысяч гривен — это популизм или нет?

— Павел Розенко, наверное, не случайно сослался на расчеты Насирова — главы Фискальной службы, потому что когда они говорят о повышении зарплаты, они имеют в виду чисто фискальные составляющие. Они смотрят на минимальную зарплату как базу для начисления в бюджет, особенно в Пенсионный фонд — как единый социальный взнос, который туда поступает. Поэтому все эти заявления направлены на то, чтобы подготовить к большим платежам малый и средний бизнес. Кстати, после таких заявлений у меня складывается впечатление, что правительство хочет окончательно добить именно малый и средний бизнес в Украине, потому что именно они привязаны к минимальной зарплате.

Если поднимется минимальная зарплата до пяти тысяч гривен, то предприниматели на упрощенной системе должны будут ежемесячно платить в бюджет не 1344 гривны, как сейчас, а 2100 гривен, а за каждого наемного работника не 704 гривны ЕСВ, а 1100 гривен — в полтора раза больше, чем сейчас. А если еще и сравнить с прошлым годом, когда минимальная зарплата была 1600 гривен, то нагрузка на предпринимателя на упрощенной системе вырастет в три раза. Вот и вся логика повышения минимальной зарплаты со стороны нашего правительства, потому что тут надо думать не о том, как повышать минимальную зарплату, они могут еще и десять тысяч называть, а надо думать, как дать возможность людям больше зарабатывать. Потому что не от минимальной заработной платы зависит повышение производительности украинской экономики, не от минимальной зарплаты зависит стимулирование экономического роста, и это не откроет украинским предпринимателям новые рынки сбыта.

Павел Розенко заявил, что видны только плюсы от повышения минимальной зарплаты. А вы лично какие плюсы и минусы видите?

— Тут плюс, возможно, будет только для работников бюджетной сферы, которые получают зарплату из бюджета. Они получали, например, в прошлом году 1700 или 1800 гривен в месяц, в этом году они буду получать две с половиной тысячи гривен в месяц. Почему я говорю две с половиной? Потому что 3200 — это номинальная заработная плата, а там еще надо вычесть налог на доходы физических лиц и единый социальный взнос — и получится как раз две с половиной тысяч гривен. То есть позитив только лишь небольшой для работников бюджетной сферы, и то, если их не уволят и не переведут на половину ставки. А все остальное — это только лишь негатив, потому что малый и средний бизнес, особенно в депрессивных регионах, где зарплата в две тысячи гривен — это уже высокая, очень желательная, не все могут найти такую работу за две тысячи гривен, то, естественно, там будет либо закрытие этих малых предприятий, либо переход в тень. То есть это тенизация и безработица, а если будет пять тысяч гривен — тем более. Кстати, по данным Государственного комитета статистики Украины, в 2016 году более половины трудоспособного населения работало неофициально, а это около девяти миллионов граждан. Если повысят еще до пяти тысяч гривен минимальную зарплату, то это будет уже не девять, а 11-12. То есть экономика приспособится и люди к этим неправильным и нелогичным шагам, но ценой будет безработица, чуть повышенная инфляция и еще большая тенизация украинской экономики.

В каких случаях повышение минимальной зарплаты оправдано?

— Когда растет производительность экономики, тогда естественным образом и повышается заработная плата. Минимальная заработная плата вообще не имеет никакого отношения к текущей экономической деятельности. Это расчетная величина для сбора налогов — так интерпретирует эту величину и эту минимальную зарплату наше правительство. И это должно быть не первопричиной, а производной от экономического состояния и экономического развития Украины.

Чего ждать от правительства в апреле-мае?

— Я думаю, будет продолжаться этот популизм на теме минимальной зарплаты, которая никакого отношения не имеет к практической зарплате. И, возможно, с 3200 сделают 3500 гривен, но это никакого отношения не будет иметь к реальной экономической ситуации, это только лишь будет усугублять ситуацию для малого и среднего бизнеса.

Читайте также: На практике повышение минимальной зарплаты до 3200 грн нереализуемо — эксперт

Ранее экономический эксперт Борис Кушнирук в эфире "Голоса Столицы" заявил, что в Пенсионном фонде может возникнуть "дыра", если от правительства начнут требовать повышения пенсий вслед за увеличением минимальной заработной платы.

Напомним, эксперт по вопросам бюджетной политики Людмила Супрун заявила, что в бюджете есть ресурсы, чтобы обеспечить все социальные стандарты.