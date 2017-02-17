Кличко перевел ТЭЦ в экономный режим

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко поручил перевести ТЭЦ на экономный режим работы из-за сложной ситуации в энергетике, сообщает пресс-служба КГГА.

По словам мэра, запас угля на ТЭЦ ООО "Еврореконструкция" в настоящее время составляет 25 тысяч тонн. "В нормальном режиме работы, не экономя, этого хватит почти на месяц", — сказал Кличко.

В то же время мэр Киева из-за сложной ситуации в энергетике Украины поручил перевести ТЭЦ на экономный режим работы. Задействованы паровые котлы, которые работают на угле, и водогрейные котлы, работающие на природном газе.

"В таком режиме тех запасов угля, которые есть, хватит на 50 дней. Киевлянам не нужно волноваться. Угрозы для города Киева нет. Ситуация под контролем. Не нужно паниковать и распространять слухи", — уверил Кличко.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса.