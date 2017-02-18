Устенко о теневой экономике и бизнес-климате в стране

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Международный валютный фонд потребовал блокировать повышение зарплат в Украине на три года. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.

Рева отметил, что этот шаг ключевой кредитор Украины прописал в проекте Меморандума о сотрудничестве. Однако министр подчеркнул, что ему непонятна такая норма, поскольку повышение зарплат является основой для полноценной пенсионной реформы.

Какими должны быть пенсионная реформа и развитие экономики, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал исполнительный директор международного Фонда Блейзера Олег Устенко.

Для чего Фонд прописал пункт в Меморандуме относительно замораживания повышения заработных плат?

— Во-первых, программа утверждена была ранее. Меморандумы подписываются периодически после каждого ревью — анализа программы, которая была сделана. Документ сырой, особенно думать по поводу того, что это требование является стопроцентным к выполнению, я бы не стал. Более того, я думаю, что не совсем правильно его трактуют. По комментариям Ревы, которые расходятся в украинском медиапространстве, не совсем понятно, речь идет о чем. О замораживании роста минимальных заработных плат вообще? Украина является страной, которая имеет высочайший дефицит Пенсионного фонда. Дефицит Пенсионного фонда по результатам прошлого года составил 6,4% ВВП. По результату текущего года он может составить 6%. Это катастрофически огромная величина. Обычно считается, что в целом страна может поддерживать дефицит в плохое время, не превышающий 3%, а тут один Пенсионный фонд зашкаливает. Понятно, что он финансируется за счет госбюджета, поэтому тоже существует дыра в госбюджете в 3% ВВП — прогнозируемая величина на этот год.

То есть реформы нужно проводить и в самом Пенсионном фонде?

— Эта ситуация крайне сложная, крайне плохая, она свидетельствует о том, что есть не просто пробуксовки в Пенсионном фонде, а серьезные проблемы, которые могут быть доведены до коллапса пенсионной системы как таковой. МВФ справедливо обращает на это внимание, как обращают внимание все, кто занимаются вопросами, связанными с экономикой Украины и постсоветских стран. Это просто очевидно, любому экономисту должно было броситься в глаза. Плохая экономическая ситуация в стране, по крайней мере в 2014 и 2015 годах, когда экономика страны упала кумулятивно на 17,5%, военные действия на Востоке, расшатанная ситуация социальная, масса проблем, которые есть в стране, не могли не сказаться на двух основных параметрах.

Первый параметр – достаточно высокий теневой сектор экономики. Я неохотно верю статистике, которую обнародовал Кабмин по поводу того, что уровень тени в украинской экономике сократился и составил порядка 35%. Но даже по версии Кабмина 35% — теневой сектор экономики, а это колоссальная величина. Для примера, в ЕС самая большая теневая экономика – это Венгрия, порядка 20-25%. В Украине получается в полтора раза больше, чем у венгров. Но это реакция на то, что есть плохие экономические условия и плохой бизнес-климат.

Второе то, что незамедлительно должно было происходить на фоне плохо чувствующей себя экономики – это интенсификация миграционных процессов, что мы наблюдали в прошлом году в украинской экономике. Исходя из этого, резко ухудшилось соотношение работающих на количество пенсионеров. Десять работающих содержит 12 пенсионеров. Считается, что солидарная пенсионная система – это именно такая пенсионная система, которая существует в Украине, должна была дать пробуксовку, если бы на десять работающих приходило бы восемь пенсионеров. А порог превышен в полтора раза.

То есть между уровнем минимальной зарплаты и минимальной пенсии прямая связь есть?

— Да, конечно. Но мне кажется, что это не понимает до конца министр социальной политики. Есть несколько альтернатив решения кризиса пенсионной системы. Самый простой способ – это либо идти на повышение пенсионного возраста, либо каким-то образом регулировать доходы Пенсионного фонда, пытаясь их в панике увеличить, потому что пенсионная система близка к коллапсу. Но есть второй способ, который, на мой взгляд, является более правильным не только с точки зрения экономики, а и с точки зрения социальной справедливости – это пытаться изменить соотношение, которое существует в Украине — 10 на 12 — и менять его не за счет уменьшения количества пенсионеров, а за счет привлечения большего количества людей в систему общественного производства, в экономику.

Нужно увеличивать эти 10 миллионов работающих до 16 миллионов. Потенциально это возможно сделать, потому что 16 миллионов – это столько, сколько это у нас есть рабочей силы в стране. Но это сделать просто по росчерку пера кого бы то ни было — премьера, министра социальной политики или главы ВР — невозможно. Это можно сделать только если меняются экономические условия. Под экономическими условиями понимается качество бизнес-климата в стране. Если проводятся структурные реформы, то адекватно проведению структурных реформ мы должны с вами увидеть уменьшение теневого сектора экономики, притоки инвестиций в страну, уменьшение миграционных процессов. Другой вопрос: когда ты что-то пытаешься решить в панике, то ты приходишь к самым глупым возможностям, которые есть у тебя в списке. Но в лексике Ревы речь идет о бюджетном секторе. Никто не посмеет регулировать заработные платы в частном секторе экономики. Если есть желание платить 10 тысяч гривен или 100 тысяч гривен, судя по "Укрзализныце" или "Нафтогазу" — и 200 тысяч долларов в месяц, то все возможно в частном секторе. Вопрос просто в том, что есть большой государственный сектор, который задыхается от отсутствия ресурса. Задача касательно возможной заморозки увеличения минимальных заработных плат – это просто один из вопросов, который может обсуждаться. Более того, это нужно обсуждать давным давно. То есть Меморандум предлагался и подписывался украинской стороной еще в марте 2015 года, просто он потом уточнялся, добавлялись какие-то новые параметры — но не МВФ, а именно той страной, которая просит или пытается поддерживать программу сотрудничества.

Было очень интересное выступление Кристин Лагард, она четко сказала, что повестка дня реформ – это не повестка дня, которую может проталкивать в любой стране, в том числе и в Украине, МВФ. Это задача самого правительства. То есть можно сотрудничать с МВФ, можно не сотрудничать, но реформы делать все равно надо, надо вывести страну на путь устойчивого экономического роста, который даст возможность бороться с бедностью. Ни одной стране в мире не удавалось побороть бедность, если она росла менее, чем 5% в год. Вряд ли Украина будет исключением. Есть замечательная статистика этой недели по поводу четвертого квартала прошлого года. Все равно оставляют наш ВВП на уровне роста в 2% в прошлом году, а то, что прогнозирует Кабмин на этот год — 3% — было бы нормально, если бы мы не были так бедны. Бедная страна должна показывать высокие темпы роста, под это должна иметься очень четкая программа действий, в том числе и со стороны правительства Украины.

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