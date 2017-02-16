Украина опустилась на четыре ступени в рейтинге экономической свободы

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КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. По результатам исследования The Heritage Foundation Украина в рейтинге "Индекс экономической свободы 2017 года" опустилась со 162 на 166 место среди 180 стран-участников.

"Украину опережают Либерия, Чад, Афганистан, Судан и Ангола, следом за ней идут Суринам, Боливия, Гвинея и Туркменистан, а все вместе эти страны попали в группу депрессивных экономик с показателем индекса ниже 50", — сообщается в материалах исследования.

По утверждению фонда, экономика Украины сильно сжалась и остается очень хрупкой, а потери в производстве и экспорте вместе со значительным оттоком капитала увеличили давление на валюту и резервы, существенно подорвав денежную стабильность.

Рейтинг финансовой свободы оценен в 30 баллов, добросовестности власти — в 29,2, инвестиционной свободы — в 25, а судебной эффективности — в 22,6 баллов.

Лучше всего, по мнению составителей индекса, дела в Украине обстоят с торговой свободой — 85,9 баллов и налоговым бременем — 78,6.

Первую пятерку индекса сформировали в 2017 году Гонконг, Сингапур, Новая Зеландия, Швейцария и Австралия.

Ранее премьер Владимир Гройсман заявил, что торговая блокада неподконтрольных Киеву территорий Донбасса приведет к остановке металлургических предприятий и подрыву экономики страны. Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик ранее сообщил, что министерство подготовило проект решения о чрезвычайном положении в энергетике в связи с нехваткой антрацита, который используется на энергогенерирующих станциях. Угроза прекращения поставок антрацитового угля из Донбасса, на котором работают ТЭС, возникла после начала блокады грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.

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По данным Гройсмана, 9 миллионов тонн антрацита из 24 миллионов тонн, потребляемых на украинских ТЭС за год, завозятся из неподконтрольной Киеву части Донбасса.