Экономика в Украине растет? Не верьте, это ложь - Гаврилечко

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Победные рапорты о росте украинской экономики не соответствуют действительности, официальной статистике нельзя верить. Госстат стал совершенно бесполезен и его можно безболезненно сокращать в полном составе. А экономика падает и будет падать дальше. Об этом сказал на пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства заявил, что "украинская экономика начала вставать с колен", что динамика роста ВВП превысила ожидания украинских экспертов и прогнозы международных организаций. По словам премьера, в 2016 году со второго полугодия удалось обеспечить рост экономики на 2,2% относительно прошлого года.

Гройсман также отметил, что экономический рост в Украине позволил Кабинету министров повысить социальные стандарты.

По данным Госудаственной службы статистики Украины, в четвертом квартале 2016 года рост ВВП составил 4,7%. Однако многие экономисты сомневаются в истинности этих показателей.

"Никакого экономического роста в Украине нет, это ложь. Это доказывают даже цифры Госстата, когда начинаешь проверять любую позицию", – сказал Гаврилечко.

Он напомнил, что в 2016 году значительно увеличилось количество оформителей субсидий: "сейчас около 8 миллионов домохозяйств не могут себе позволить оплатить услуги ЖКХ без оформления субсидий".

"Дело в том, что на самом деле реальные доходы населения снизились… Стоимость услуг ЖКХ по отношению к средней зарплате уже составляет порядка 50%. Между прочим, по этому показателю мы первые в мире, такого нет вообще нигде больше", – подчеркнул эксперт.

По его словам, данные статистики относительно роста цен на базовые потребительские товары "напоминают ненаучную фантастику, потому что ничего общего не имеют с реальностью в принципе".

"Если я раньше говорил, что в Госстате могли ошибаться и манипулировать, то теперь утверждаю: они нагло лгут абсолютно по всем параметрам, ни один параметр не является действительным", – заявил Гаврилечко, добавив, что, по его мнению, всех госслужащих этой организации "можно сокращать всех сразу, от этого ситуация не меняется в принципе, как мы ничего не знали о состоянии экономики страны, так ничего знать и не будем".

Что касается социальных стандартов и повышения "минималки", то эксперт отметил: на самом деле "никакой минимальной зарплаты не повысили, в Украине увеличилась база для налогообложения".

"Суть минимальной зарплаты заключается в том, что человек, получает деньги на уровне прожиточного минимума для естественного воспроизводства трудовых ресурсов, своих собственных, и с этой базы не платятся налоги. Эта логика была полностью разрушена с 1 января 2017 года", — сказал Гаврилечко.

Он отметил, что в Украине берут налоги с граждан со всех доходов, а не с прибыли, поэтому — "не остаётся возможности для воспроизводства".

Такая ситуация, по мнению эксперта, приводит к тому, что "наемному работнику выгоднее договариваться с работодателем о серой, черной, зеленой или какой угодно зарплате, нежели работать легально – потому что, работая легально, он просто ворует у себя деньги".

"Тут нет никакой политики, человек не может выжить на минимальную зарплату, с которой он еще и вынужден заплатить налоги. Напомню, по данным Минсоцполитики, фактический прожиточный минимум сейчас превышает 3000 гривен, на меньшие деньги невозможно выжить", – констатировал эксперт.

Гаврилечко заявил, что минимальную зарплату, конечно, нужно было повышать, но при двух условиях. Первое: "если бы действительно был рост экономики". Второе: нужно было найти компенсаторы, позволяющие поднять уровень зарплаты, не прибегая к каким-то дополнительным вливанием денег в систему.

"Такие возможности были", – считает эксперт.

По его словам, было несколько вариантов. Например, государство, как крупнейший работодатель, могло повысить зарплату только чиновникам и бюджетникам, и впоследствии общий уровень зарплат в стране к этому уровню постепенно подтянулся бы. По утверждению эксперта, деньги на это вполне можно найти.

Другой вариант — "объявить дефолт и прекратить выплачивать внешние и внутренние долги". Гаврилечко отметил, что никаких проблем в экономике из-за этого не возникло бы, а экономия составила бы порядка 250 миллиардов гривен.

Принимавший участие в пресс-конференции директор службы "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук отметил, что такие варианты вряд ли были возможны: "дефолт, реструктуризация и так далее – означали бы конец этого политического режима, а любой режим стремится к самосохранению".

Конечно, риски у таких решений есть, сказал Гаврилечко, но вполне приемлемые: да, лет на пять исчезла бы возможность внешнего кредитования, "зато начал бы развиваться внутренний рынок за счет увеличения объема свободных денег у населения".

Однако, констатировал Гаврилечко, ничего этого не произошло, поэтому можно прогнозировать, что "в 2017 году… экономика будет дальше падать", о чем бы не заявляли в Госстате.

Эксперт пояснил: будет падать, поскольку нет вообще никаких причин для роста – ни ослабления фискального давления, ни роста инвестиций, ни возможности повысить производительность труда"… Зато есть "фантастические возможности для вывода денег из страны". Поэтому, по словам Гаврилечко, "ситуация в 2017 году будет только ухудшаться, и каждый сможет проверить это на собственном кошельке – и достаточно быстро".