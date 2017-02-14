Уровень теневой экономики снизился до 35% ВВП - МЭРТ

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Уровень теневой экономики в Украине в январе — сентябре 2016 года составил 35% ВВП, что на 5 процентных пунктов ниже, чем в аналогичном периоде 2015 года, сообщает во вторник Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) страны.

"По предварительным расчетам Минэкономразвития, в январе-сентябре 2016 года уровень теневой экономики составил 35% от официального ВВП, что на 5 процентных пунктов меньше по сравнению с показателем соответствующего периода 2015 года", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, детенизация является результатом действия нескольких факторов, среди которых — сохранение относительной макроэкономической стабильности (по итогам 9 месяцев 2016 года рост реального ВВП составил 1,3%; инфляция за этот период составила 6,4% против 41,4% в соответствующем периоде 2015 года при девальвации среднемесячного обменного курса гривны к доллару США на 12,2% по сравнению с 39,5% в январе-сентябре 2015 года).

Также, среди таких факторов ведомство называет улучшение бизнес-климата вследствие соблюдения политики дерегуляции и оптимизации функционирования государственного сектора экономики с целью повышения его эффективности (согласно рейтингу Doing Business-2017 Украина заняла 80 место среди 190 стран).

"При этом процесс детенизации сдерживается проблемами, решение которых негативно сказывается на показателях развития экономики страны в целом. Это, в частности, сохранение неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры; внедрение РФ товарных и транзитных ограничений; сохранение финансовых рисков в условиях продолжающегося банкротства банков и недополучения кредитных средств от МВФ; наличие неподконтрольных территорий", — отмечается в сообщении МЭРТ.

Читайте также: Отчет Кабмина о проделанной работе. Сказочник Гройсман

Ранее торгпред Наталия Микольская сообщила, что Украина более чем на треть сократила экспорт товаров в Казахстан, Туркменистан и Киргизию из-за ведения Россией ограничений транзита украинских товаров по своей территории.