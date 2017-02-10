Повышение "минималки", массовые увольнения и "тенизация" труда

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Работодатели увольняют работников по трем причинам: если падает экономика, если неприемлемы размеры зарплаты или же неприемлемы налоги. Поскольку падение украинской экономики в настоящее время остановлено, сокращения и переход в "тень" будут осуществляться из-за зарплаты и (или) налогов. Об этом сказал на пресс-конференции в Киеве глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

С 1 января 2017 года в Украине установлен размер минимальной зарплаты на уровне 3200 гривен (рост в два раза по сравнению с 2016 годом). Повышение "минималки" обернулось двукратным ростом налогов для физлиц-предпринимателей (ФЛП), которые работают по упрощенной системе налогообложения. В результате с середины декабря 2016 года до середины января 2017-го закрыли регистрацию более 158 тысяч ФЛП. Эксперты предполагают, что еще одним последствием будет рост безработицы и уход предпринимателей в "тень".

"Сейчас падения экономики нет… Причиной увольнений могут быть две другие причины — неприемлемая зарплата, в частности, обязательная минимальная зарплата, и неприемлемые налоги. По этим двум причинам сейчас в Украине могут происходить и происходят как увольнения, так и "тенизация" трудовых отношений, когда работник формально не увольняется, но он переводится на режим работы в полставки, в четверть ставки, 75% ставки… Статистика не зафиксирует увольнений, не зафиксирует особенных темпов роста безработицы, но фактически — очень большая доля работников будут "тенизовать" свои отношения с работодателем. По инициативе, понятное дело, работодателя, у которого просто нет другого выхода", — сказал Новак.

По словам эксперта, во многих сферах — в частности, в образовании, в медицине, в учреждениях культуры, искусств, спорта — "действительно нет необходимости для многих работников работать на полную ставку". То же относится и к производственным процессам.

Новак отметил, что сейчас проводятся рейды налоговой — "почему-то вместе с полицией" — с целью наложить штраф, если обнаружат работников, не работающих на полную ставку. Но требовать этого ни один государственный орган не может.

"Фактически очень мало предприятий разных форм собственности, разных масштабов, нуждаются в работниках исключительно на полной ставке, это большая редкость. Если сейчас правительство будет требовать, а при формальном нарушении карать за то, что на предприятии хотя бы кто-то работает не на полную ставку, это может превратиться просто в устранение конкурентов, в "выкручивание" с предпринимателей последних денег для того, чтобы наполнять государственный и местный бюджеты", — предостерег эксперт.

По его словам, такая карательная практика приведет к тому, что, помимо "тенизации" из-за повышения минимальной зарплаты, начнется процесс бегства от уплаты налогов — а "украинский предприниматель после опыта 26 лет работы в нашем налоговом поле — найдет варианты, и правительство не увидит тех поступлений, на которые рассчитывало".

Новак отметил, что уже сейчас есть тревожные симптомы: "с одной стороны, можно считать рост доходов от единого социального взноса (ЕСВ) на 20% успехом, но он называет это большим провалом. Он отметил: если минимальная зарплата выросла вдвое, то есть на 100%, зарплаты учителям и врачам выросли на 30-50%, то и рост доходов от ЕСВ должен был бы быть "на 50-60% выше".

Что до повышения минимальной зарплаты, то, по словам Новака, это нужно было делать, во-первых, после экономического роста, во-вторых —"делать постепенно, а не одноразово".

Теперь же увольнения работников просто неизбежны, считает экономист. Он пояснил: "какая бухгалтерия это выдержит, если в декабре прошлого года нужно было выплачивать работникам минимальную зарплату 1660 гривен, а уже в следующем месяце, при тех же финансовых результатах, при тех же доходах, уже нужно выплачивать 3200 гривен".

"Какой выход у работодателя? Или переводить на полставки, на четверть ставки, или увольнять. Или в отпуск за собственный сет. Статистика не зафиксирует это как увольнение… Но другого выхода у работодателя нет, у него доходы те же самые, а затраты намного больше", - констатировал Новак, добавив, что затраты увеличились не только из-за повышения "минималки", но и из-за роста тарифов на все виды энергоресурсов.

Новак предположил, что в создавшейся ситуации правительству придется неоднократно пересматривать госбюджет в части доходов, «в пожарном порядке искать деньги для того, чтобы перекрывать дефицит бюджета, который будет совсем не 77 миллиардов, как заложено в бюджете…".

Эксперт напомнил, что доходов в госбюджет в 2016 году поступило 616 миллиардов гривен, тогда как в бюджете 2017 года запланированы расходы в размере почти 800 миллиардов гривен: "разрыв между реальными доходами 2016 года и запланированными расходами на 2017 год — 180 миллиардов, это тот реальный дефицит бюджета, с которым столкнется правительство".