Закон о госбюджете на 2017 г вступает в силу

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Закон Украины о госбюджете на 2017 год, в котором закладывается рост экономики на уровне 3%, вступает в силу.

Верховная Рада 21 декабря приняла в целом проект госбюджета на 2017 год, предусматривающий дефицит на уровне 3% ВВП. Правительство закладывает в документе на будущий год инфляцию на уровне 8,1% и курс доллара в 27,2 гривны. Исходя из закладываемого в госбюджете среднегодового курса доллара, цена на газ составит 245,8 доллара за тысячу кубометров.

По предложению президента Петра Порошенко, финансирование сектора обороны и безопасности увеличено с 114 миллиардов гривен до 136 миллиардов гривен, что составляет 5% ВВП.

Правительство не планирует увеличивать в следующем году общегосударственные налоги, в бюджете закладывается рост социальных стандартов. В документе заложено увеличение в два раза минимальной зарплаты до 3,2 тысячи гривен вместо запланированного в первом варианте бюджета 1,6 тысячи гривен.

Правительство предусмотрело выдачу государственных гарантий под привлечение "Нафтогазом" кредитов на 700 миллионов долларов у Всемирного банка на закачку газа в хранилища для подготовки к зиме. В частности, согласно документу, госгарантии будут выданы "Нафтогазу" на привлечение в следующем году кредита на 500 миллионов долларов от Международного банка реконструкции и развития и на 200 миллионов долларов — от Международной финансовой корпорации, которые являются структурными подразделениями Всемирного банка.

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Госбюджет также предусматривает осуществление государственных заимствований почти на 175 миллиардов гривен, в том числе почти 71 миллиард гривен планируется привлечь из-за рубежа.

Кроме того, в бюджете закладывается 1,8 миллиарда гривен на реструктуризацию шахт и поддержку шахтеров, 500 миллионов гривен — на развитие отечественного кино.

Закон о госбюджете не поддержали некоторые оппозиционные фракции в Раде. Депутаты считают, что в документе не заложены механизмы для поддержки реального сектора экономики и создания новых рабочих мест.

Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул назвал документ "бюджетом геноцида".

"Обобрав людей, власть повышает затраты на содержание президента и парламента — 3 миллиарда гривен — это плюс 54% к прошлому году, на Генпрокуратуру — 22 миллиарда гривен, фискальная служба — 6 миллиардов гривен. От вас в шоке не только на Украине, но и в Европе. Власть строит полицейское чиновничье государство", — считает Вилкул.