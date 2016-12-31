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ГФС: поступления в сводный бюджет в 2016 году выросли на 30%

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Экономика Украины: жизнь в режиме коллапса (156)

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Согласно данным ГФС, объемы возмещения НДС налогоплательщикам за 2016 год составили 94,3 млрд грн, что на 40% больше, чем за прошлый год. Переплата налога на прибыль в госбюджет снизилась на 10 млрд грн.
Гривны
РИА Новости Украина Евгений Котенко

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Поступления в сводный бюджет Украины за 2016 год составили 758,3 млрд грн, что на 171,2 млрд грн, или на 30%, больше показателя за 2015 год, сообщается на сайте Государственной фискальной службы Украины.

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Согласно данным ГФС, объемы возмещения НДС налогоплательщикам за 2016 год составили 94,3 млрд грн, что на 40% больше, чем за прошлый год.

Также сообщается, что переплата налога на прибыль в госбюджет снизилась на 10 млрд грн.

Как сообщалось ранее, Дефицит сводного бюджета Украины по итогам 11 месяцев 2016 года составил 9,988 миллиарда гривен, а дефицит государственного бюджета за указанный период — 45,543 миллиарда гривен.

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