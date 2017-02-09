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    МВФ не исключает повышения пенсионного возраста в Украине

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    Транш МВФ. Что отберет Украина у своих граждан? (217)

    (обновлено: )13721
    Представитель Международного валютного фонда Джерри Райс заявил, что "власти Украины согласны, что нужно провести полномасштабную пенсионную реформу, чтобы обеспечить стабильность пенсионной системы".
    Международный валютный фонд
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Международный валютный фонд (МВФ) не исключает "никаких вариантов", в том числе повышения пенсионного возраста в Украине, при проведении пенсионной реформы, сказал в четверг журналистам представитель фонда Джерри Райс.

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    "Власти (Украины) согласны, что нужно провести полномасштабную пенсионную реформу, чтобы обеспечить стабильность пенсионной системы и предоставить лучшие пенсии пенсионерам. Это включает все возможности для перехода к более современной и честной системе с более ясными правилами, которые дают стимулы к более длительной занятости и более позднему выходу на пенсию", — сказал Райс.

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    В начале года вице-премьер Павел Розенко заявлял, что МВФ уже не требует повышения пенсионного возраста. При этом в феврале министр соцполитики Андрей Рева заявил, что МВФ продолжает настаивать на повышении пенсионного возраста в Украине.

    Ранее МВФ принял положительное решение о выделении третьего транша Украине. Сумма третьего транша финансирования составляет 716,11 млн специальных прав заимствования (СПЗ) или около $1 млрд в эквиваленте. 3 октября 2016 года МВФ обнародовал текст меморандума с Украиной. Среди основных требований Фонда — отмена спецпенсий, введение рынка сельхозземель, прослушка НАБУ, пересмотр тарифов.

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