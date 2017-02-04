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    Общество

    Эксперт: праздники 8 Марта, 1 и 9 Мая поддерживают неработающие пенсионеры

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    В эфире радиостанции Голос Столицы директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович заявил, что общество примет без негатива сокращения выходных праздничных дней.
    Подготовка к 8 марта в Киеве
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В Украине могут изменить количество выходных и праздничных дней. Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович опубликовал проект нового календаря государственных выходных и праздничных дней. В частности, предлагается отменить выходные 8 марта, 1 и 2 мая, но добавить 9 марта (Шевченковский день) и вторую пятницу сентября (в День семьи). При этом, выходной с 9 мая перенести на день раньше — 8 мая.

    Людмила Супрун
    УНИАН
    Праздники 9 Мая и 8 Марта: отменить или оставить?

    Какой может быть реакция общества на такие нововведения, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

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    "Я не ожидаю никакого особого негатива. Конечно, будет идеологический или политический окрас отношения к такому решению. Но отмена выходного дня, которых и так достаточно много, это не совсем то дело, тем более, что и 8 Марта, и 1 Мая, и 9 Мая, поддерживает старшее поколение, воспитанное в советской традиции. А старшее поколение — это пенсионеры, которые уже не работают. Вот вам и ответ", — считает эксперт.

    Как сообщалось, предлагается отказаться от переноса на понедельник выходного, если праздник выпадает на субботу или воскресенье (но Рождества и Пасхи такие изменения не коснутся).

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