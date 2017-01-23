Промпроизводство в 2016 г выросло на 2,4% после 4-х лет падения - Госстат

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Рост промышленного производства в Украине в 2016 году составил 2,4%, 2012-2015 годах в промпроизводстве наблюдался спад, сообщается на сайте Государственной службы статистики в понедельник.

Как отмечается, в декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года рост промпроизводства ускорился до 4,5% с 3,7%.

По сравнению с ноябрем 2016 года, в декабре промпроизводство выросло на 1,9%.

Верховная рада Украины 21 декабря приняла госбюджет на 2017 год, предусматривающий дефицит на уровне 3% ВВП. Правительство закладывает в документе на будущий год рост экономики на уровне 3%, инфляцию на уровне 8,1% и курс доллара в 27,2 гривны.

Ранее в Госстате сообщили, что оборот розничной торговли в Украине в 2016 году увеличился на 3,7% по сравнению с 2015 годом (в сопоставимых ценах) – до 1,159 триллиона гривен.