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    Политика

    Гройсман анонсировал проведение "справедливой" пенсионной реформы

    (обновлено: )43004
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в 2017 году украинские пенсионеры ощутят увеличение пенсионных выплат, а сама система будет изменена.
    Владимир Гройсман
    УНИАН

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что пенсионная реформа, которая позволит увеличить выплаты пенсионерам, может пройти в 2017 году.

    "Я считаю, что у нас в 2017 году есть все основания говорить, что будет изменена пенсионная система и она будет справедливая, и пенсионеры ощутят увеличение пенсионных выплат", — сказал Гройсман на заседании правительства в среду.

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    Проведение пенсионной реформы является одним из требований продолжения сотрудничества с МВФ. Ранее глава Минфина Украины Александр Данилюк заявил, что в обновленном меморандуме о сотрудничестве с МВФ нет требований о повышении пенсионного возраста. По его словам, на данный момент Украина ведет переговоры с МВФ и Всемирным банком по "модели пенсионной реформы, которая не будет предусматривать повышения пенсионного возраста".

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