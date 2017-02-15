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    Найман: ВВП Украины в прошлом году сократился на 4,2%

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    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх (384)

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    Согласно подсчетам финансового аналитика Эрика Наймана, экономика Украины в 2016 году не выросла, как заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, а показала снижение на 4,2%.
    Эрик Найман
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Как заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства, динамика роста ВВП превысила ожидания украинских экспертов и прогнозы международных организаций.

    По словам Гройсмана, в 2016 году со второго полугодия удалось обеспечить рост экономики на 2,2% относительно прошлого года. В 4 квартале 2016 года рост ВВП составил 4,7%.

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    "Это означает, что украинская экономика начала вставать с колен и в перспективе мы будем иметь возможность, в том числе, повышения всех необходимых социальных стандартов", — подчеркнул Владимир Гройсман.

    Основные тезисы отчета Гройсмана. Инфографика
    РИА Новости Украина
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    По предварительным данным реальный ВВП Украины в 2016 году вырос на 2,2%. Однако этот рост вызывает сомнения из-за принципиального расхождения по значению дефицита торгового баланса страны по данным Укрстата и НБУ, заявил финансовый аналитик, управляющий партнер компании Capital Times Эрик Найман.

    "Так, Укрстат считает, что в 2016 году внешняя торговля Украины товарами и услугами была профицитной в сумме $337 млн. (экспорт $44885 млн. и импорт $44548 млн.). А вот по данным НБУ внешняя торговля Украины в 2016 году была глубоко дефицитной в сумме $5581 млн. (экспорт $45917 млн. и импорт $51498 млн.). Разница между оценками Укрстата и НБУ составляет $5918 млн. или порядка 6,4% ВВП", — написал Найман на своей странице в Facebook.

    Как отметил финансовый аналитик,  если для расчетов реального ВВП Украины использовать данные по внешней торговле НБУ, а не Укрстата, то в 2016 году экономика Украины не выросла на 2,2%, а сократилась на 4,2%.

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