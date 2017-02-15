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    "Покращення" по всем фронтам. Основные тезисы отчета Гройсмана

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    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх (381)

    (обновлено: )28616
    Кабмин отчитался о результатах своей работы за 2016 год. Полный отчет занял более 200 страниц, однако, как отмечают эксперты, там больше "воды", нежели реальных успехов. Главные заявления Владимира Гройсмана - в инфографике РИА Новости Украина.
    Основные тезисы отчета Гройсмана. Инфографика
    РИА Новости Украина

    Несомненной заслугой своего правительства премьер-министр Владимир Гройсман считает то, что в 2016 году Украине удалось добиться экономического роста.

    "Со второго полугодия 2016 года нам удалось обеспечить экономический рост, который составил 2,2% по отношению к прошлому году. Но самое главное – в четвертом квартале рост в экономике был 4,7% ВВП. Это значит, что украинская экономика начала вставать с колен", – заявил он.

    Продолжение читайте в статье "Отчет Кабмина о проделанной работе. Сказочник Гройсман"

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