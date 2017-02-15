Гаврилечко: Гройсман откровенно врет о росте соцстандартов

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время отчета о деятельности правительства за прошлый год заявил, что экономический рост в Украине позволил Кабинету министров повысить социальные стандарты.

"Экономический рост дал нам возможности для выполнения социального контракта перед гражданами. Мы увеличили размер прожиточного минимума на 16%. 6,7 млн украинских домохозяйств получили персональную защиту от рыночных цен на газ. Мы дополнительно защитили домохозяйства, которые используют твердое топливо, увеличив им выплаты почти на 2 тыс. грн. 335 тыс. малообеспеченных семей получали государственную социальную помощь", – перечислил Гройсман.

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Премьер также подчеркнул, что удалось повысить минимальную зарплату в Украине до 3200 грн.

"Мне сложно комментировать научную фантастику, которую несет премьер, причем с упорством, достойным лучшего применения. Безусловно, его информация абсолютно лжива и опровергается при элементарнейшей проверке дополнительных характеристик и составляющих. В частности, в Украине снизился и экспорт, и импорт за это же время. Рассказки о том, что у нас что-то увеличилось, как-то очень хитро подаются сами по себе. Кабмин уверен, что у нас пассажиропоток вырос, а на сайте Госстата написано, что он уменьшился. Как это так интересно получилось? Не знаю, в чем фокус. Точно также рассказы о том, что у нас увеличилось количество чего-то построенного в процентах, но при этом никакой раскладки в презентации отчета правительства, а что именно выросло, нет. Потому что сдача в эксплуатацию, по которой считают рост, и новое строительство – это разные вещи. При этом количество убыточных предприятий в Украине не снизилось, и интересно, каким образом при этом экономика может демонстрировать рост", — сказал эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко в комментарии РИА Новости Украина.

По предположению эксперта, рост ВВП в последнем квартале 2016 года в 4,7%, о котором с гордостью говорил Гройсман, вовсе не относится к показателям реального сектора экономики.

"Не имея возможности регулировать объемы подачи тепла, особенно в декабре, граждане Украины получили какие-то фантастически любопытные платежки с насчитанным количеством потребленного тепла в два с половиной раза больше, чем за декабрь прошлого года. Мало того, украинцы, и я в частности, получили платежку не за 31 день декабря, а за 36 дней. То есть, в ноябре я заплатил за ноябрь, а в январе придется заплатить за опять-таки "кусок" ноября, и за декабрь. Если дважды посчитать одну и ту же услугу, вот у вас и получится рост ВВП. А если к этому еще и прибавить национализацию "ПриватБанка" и оформить ее, допустим, как покупку, — шикарно, можно и 10% роста ВВП сделать", — отметил Гаврилечко.

Что касается роста социальных стандартов, и выполнения правительством социального контракта перед гражданами, эксперт обратил внимание, что цифры, которые приводил премьер, не соответствуют действительности.

"Премьер врет, когда говорит о росте реальных зарплат. Реальные зарплаты уменьшились, и в течение года они уменьшились примерно на треть. Потому что только Госстат умудрился обнаружить такие изменения цен, в реальности изменение цен от госстатовских показателей отличаются в десятки раз. Молочная продукция в декабре-январе подорожала в среднем на 15-20%, курятина увеличилась в цене на те же 15-20%, и так абсолютно по всем товарным группам. Никакого отношения то, что показывает Госстат, к реальности не имеет, этими цифрами пользоваться невозможно, это сплошная ложь. Поэтому комментировать ложь невозможно – кто сколько соврет, оценить проблематично. Поэтому премьер в своем выступлении просто врал, как он и делает регулярно. А что касается соцстандартов, то он еще и считать не умеет, потому что никакого роста на 16 процентов не было, а был на 10,1%. Получается, что социальные стандарты снизились: официальная инфляция в прошлом году составила 12,4%, а увеличение соцстандартов было всего на 10,1%", — сказал Гаврилечко.

По его словам, в том, что ситуация в Украине только ухудшается, и это ухудшение будет лишь ускоряться, каждый украинец может ощутить на собственном кошельке.

"Можно рассказывать людям все что угодно, но если вы найдете в Украине что-то подешевевшее, то вперед и с праздником!", — посоветовал эксперт.