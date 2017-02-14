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    Госстат: рост ВВП Украины в четвертом квартале ускорился до 4,7%

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    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх (368)

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    Как отмечается в сообщении, ВВП в IV квартале 2016 по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) составил 101,9%, а по сравнению с IV кварталом 2015 года - 104,7%.
    Деньги
    torange.ru

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в четвертом квартале 2016 года по отношению к аналогичному периоду 2015 года ускорился до 4,7% по сравнению с 2% в третьем квартале, такую оценку обнародовала Государственная службы статистики.

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    "ВВП в IV квартале 2016 по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) составил 101,9%, а по сравнению с IV кварталом 2015 года — 104,7%", — говорится в сообщении Госстата.

    Напомним, в декабре Верховная Рада приняла в целом проект госбюджета Украины на 2017 год, предусматривающий дефицит на уровне 3% ВВП.

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